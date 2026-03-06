Rusia ajută Iranul să lovească forțele SUA în Orientul Mijlociu: "Sunt bucuroși să se răzbune după Ucraina"

Rusia ajută Iranul cu informații ca să lovească forțele americane, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali din serviciile de informații. Ar fi vorba despre locațiile navelor de război și ale avioanelor americane din Orientul Mijlociu. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a confirmat ieri că sprijinul militar cu Rusia continuă, evitând să ofere detalii.

Rusia ar ajuta Iranul cu informații militare, un semn că Moscova participă indirect la războiul din Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali din serviciile de informații americane citați de The Washington Post. Aceste informații ar include unde se află navele de război și avioanele americane din Orientul Mijlociu. "Se pare că este un efort destul de cuprinzător", a declarat unul dintre oficiali.

Rusia ar furniza Iranului informații despre pozițiile forțelor americane

Oficial, Moscova a transmis că nu este războiul ei, dar a cerut încetarea conflictului, pe care l-a numit "un act neprovocat de agresiune armată". Nu este clar în ce măsură Rusia ajută Iranul cu informații de țintire. Potrivit oficialilor americani, capacitatea Iranului de a localiza forțele americane a fost afectată semnificativ.

Șase militari americani au fost uciși într-un atac cu dronă iraniană duminică, în Kuweit. Potrivit CNN, cel puțin alți 16 ar fi răniți. "Regimul iranian este lovit puternic", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, fără a comenta despre eventualul ajutor rusesc pentru Iran. "Riposta cu rachete balistice scade zilnic, marina lor este distrusă, capacitatea de producție este demolată, iar aliații lor abia mai reacționează".

Întrebat ce mesaj are pentru Rusia și China, cei mai puternici susținători ai Iranului, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus joi că nu are unul și că cele două țări "nu sunt cu adevărat un factor aici". China nu pare să ajute militar Iranul, în ciuda relațiilor apropiate dintre cele două țări, au spus doi dintre oficialii citați.

Pe de altă parte, analiștii militari susțin că un eventual ajutor informațional din partea Rusiei ar putea explica precizia unor atacuri iraniene asupra infrastructurii militare americane, inclusiv radare, centre de comandă și alte obiective strategice.

"Rușii știu foarte bine ce ajutor oferim noi Ucrainei. Cred că au fost foarte bucuroși să se răzbune"

Iranul are doar câțiva sateliți militari și nu deține propria rețea, prin urmare evenatuale imagini furnizate de Rusia, care are capacități spațiale mult mai avansate, ar putea fi extrem de valoroase. În plus, potrivit experților, atacurile iraniene au arătat un nivel ridicat de sofisticare, atât în alegerea țintelor, cât și în capacitatea de a trece uneori de sistemele de apărare ale SUA și ale aliaților. Mai mult, Pentagonul consumă rapid stocurile de muniție de precizie și de rachete interceptoare.

Ajutorul Rusiei schimbă dinamica războiului indirect dintre marile puteri, potrivit WP. De la invadarea Ucrainei în 2022, adversarii SUA, inclusiv Iranul, China și Coreea de Nord, au oferit Moscovei sprijin militar sau economic, în timp ce SUA au furnizat Ucrainei echipamente militare de zeci de miliarde de dolari și informații pentru lovirea pozițiilor rusești.

Iranul a fost un partener cheie al Rusiei în războiul din Ucraina, furnizând tehnologie pentru producerea dronelor de atac ieftine Shahed. "Rușii știu foarte bine ce ajutor oferim noi Ucrainei. Cred că au fost foarte bucuroși să încerce să se răzbune", a spus unul dintre oficiali.

Deși informațiile rusești nu se ridică la nivelul celor americane, ele rămân printre cele mai avansate din lume, au mai spus oficialii citați. În același timp, Kremlinul ar putea fi avantajat de un război prelungit între SUA și Iran: pe de o parte prin creșterea veniturilor din petrol, iar pe de altă parte prin distragerea atenției Occidentului de la războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, lipsa unei implicări militare directe arată și faptul că Moscova este concentrată în primul rând pe războiul din Ucraina. "Pentru Kremlin, aceasta nu este problema lor principală și nici războiul lor. Din punct de vedere strategic, Ucraina rămâne de departe prioritatea numărul unu", a evaluat analista Dara Massicot.

Ministru iranian: Rusia ne-a ajutat întotdeauna

Într-un interviu acordat NBC News, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a confirmat că cooperarea militară cu Rusia continuă, fără "a dezvălui detalii în timpul războiului". "Da, (Rusia și China) ne sprijină politic și în alte domenii. Cooperarea militară dintre Iran și Rusia nu este un secret. Am cooperat în trecut, iar această cooperare continuă și sper că va continua și în viitor. (Rușii) ne-au ajutat întotdeauna. Nu voi dezvălui detaliile cooperării noastre cu alte țări în timpul războiului", a declarat oficialul iranian.

