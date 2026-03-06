Primăria Timişoarei vrea să înfiinţeze "cartierul roşu" la marginea oraşului. Ideea este să ducă jocuri de noroc, barurile şi alte distracţii pentru adulţi departe de şcoli şi blocuri, în zona industrială.

Cum ar fi?! …un mini Las Vegas la marginea Timișoarei. Primăria vrea să mute sălile de jocuri aici, unde oamenii vin să muncească - în zonele industriale - nu la doi pași de blocuri sau de școli. Dacă tot se fac bani, să fie și cheltuiți. Vor fi și baruri și alte afaceri similare în jur.

Operatorii jocurilor de noroc vor trebui să se mute și să respecte noile reguli stabilite de Primăria Timișoara.

"Vor avea o libertate destul de mare şi.. să-şi desfăşoare acolo activitatea de Las Vegas. Mă refer aici la două, maxim trei zone în Timişoara, mai degrabă în zone industriale.", spune Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

La Timișoara sunt acum 173 de săli autorizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Am deschis aici harta oraşului, pentru că vreau să văd câte săli de jocuri de noroc avem în jurul nostru. Noi suntem punctul acesta albastru, iar cu roşu vor apărea sălile. Multe, foarte multe - una chiar peste drum.

Trei sferturi dintre săli sunt la mai puțin de 500 de metri de școli sau grădinițe.

Ca exemplu, sală de jocuri de noroc, la 400 de metri, două şcoli, iar în spatele meu e o gradiniţă.

Autorizațiile pentru jocurile de noroc se obțineau doar de la nivel cetral. Acum, însă, potrivit noii legislații, este nevoie și de aprobarea primăriilor.

"Nu mai vrem că ne-au omorât jocurile de noroc. Sunt mai rău dependenţii de jocuri decât ăia cu "consumaţia" de droguri.", spune un tânăr.

"Cred că ar fi mai potrivit aşa totuşi. Măcar, s-ar putea să se mai diminueze din consumul acesta.", spune o femeie.

"Pentru copii ar fi bine să le ducă, că sunt multe în jurul şcolilor.", adaugă o altă femeie.

Propunerea de mutare a sălilor de jocuri va fi votată de consilierii locali. Dacă va fi aprobată, va urma o perioadă de tranziție de un an până când vor dispărea toate sălile cu jocuri de noroc din mijlocul zonelor rezidențiale.

