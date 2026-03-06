STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"

În ancheta care-i vizează pe foştii şefi ai Vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, DNA a folosit un martor cu identitate atribuită, numit Ion Cristian, care a purtat discuții directe cu vameșii suspectați că primeau bani pentru urgentarea formalităților vamale. "Vorbește la ureche!", îi spuneau vameşii atunci când discutau despre șpăgi.

Potrivit declarațiilor date în fața anchetatorilor, unul dintre agenții economici a explicat că firma la care lucrează, situată în același sediu cu biroul vamal, plătea șpăgi pentru ca documentele și controalele să fie procesate mai rapid. Un container "costa" între 100 și 350 de euro, bani care ajungeau la șeful vămii de la acea vreme, Octavian Parfenie.

Declaratia unui martor din dosar

"Am fost chemat la Portul Constanța să discut cu domnul P.O. (n.red unul dintre șefi). Am ajuns la acesta, era lângă el adjunctul său, am intrat direct în subiect, domnul P.O. mi-a spus că trebuie să plătim câte 350 euro per container. L-am întrebat pentru ce să plătim 350 euro, iar suma aceasta, pentru noi, reprezintă șpagă. Dacă nu plătim, avem multe probleme la vamă, de exemplu în loc să iasă o lucrare în mod normal în 2-3 zile, întârzie 15-20 zile", susţine martorul.

Stenogramele discuţiilor dintre un ofiţer sub acoperire și șeful vămii

Procurorii susțin că şeful vămii Octavian Parfenie se arăta nemulțumit de suma oferită pentru un container și insistă să primească întreaga sumă.

Ion Cristian: Cât mă costă pe unu?

Parfenie Octavian-Lică: Trei sute cincizeci.

Ion Cristian: Atunci n-am zis că e prea mult pentru mine.

Parfenie Octavian-Lică: Și pentru mine e prea mult! (n.n.: râde)

Ion Cristian: Dumneavoastră aveți mulți! Io n-am! Că din câte am înțeles de la Cristina, ei dai mai puțin.

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil) la toată lumea.

Ion Cristian: Am o altă problemă.

Parfenie Octavian-Lică: Da.

Ion Cristian: Să fim sinceri unu’ cu altu’. Dumneavoastră luați doar la arabi sau și la? Sigur.

Parfenie Octavian-Lică: Și.

Ion Cristian: Mi-e că pe urmă o se-audă din piață.

(...)

Ion Cristian: Începem cu 300 de euro. Te rog.

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Te rog din tot sufletu’!

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Te iubesc mult! Nu…

Parfenie Octavian-Lică: Și eu! Și eu te iubesc!

Ion Cristian: Lasă-mă un pic!

Parfenie Octavian-Lică: Și eu te iubesc!

Ion Cristian: Un pic lasă-mă!

Parfenie Octavian-Lică: Și io te iub… io te iubesc mai mult!

Ion Cristian: Ascultați-mă…

Parfenie Octavian-Lică: Și vreau să te iubesc mai mult!

Ion Cristian: Ingineru’…Cristine, nu au birou! Io am cheltuieli mari (n.n: neinteligibil). Io am (n.n: neinteligibil)

Parfenie Octavian-Lică: Și io jur cum sunt cu tine! 350 e (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Nu…! Eu nu zic la nimeni! Jur pe Dumnezeu!

Parfenie Octavian-Lică: Tocmai de-aia zic și eu!

Ion Cristian: Hai, te rog!

Parfenie Octavian-Lică: Ca să evităm toate discuțiile, 350! Ca să nu mai… (n.n: neinteligibil)

Sumele erau cerute în euro pentru că de pe banii respectivi "nu se pot ridica amprente".

Parfenie Octavian-Lică: Totul este în euro! Nu vreau dolari, nu vreau nimic! Nu vrem dolari, nu vrem nimic! Numai euro, euro, euro! (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Fiecare vineri primește. Fiecare vineri primește.

Parfenie Octavian-Lică: Și din urmă îmi dai ceva, să dai să...?

Ion Cristian: Începând de azi!

Parfenie Octavian-Lică: (n.n.: râde)

Cum se dădeau banii

Alte stenograme cu discuţiile dintre "Domn", ofiţer sub acoperire, şi Christian Gudu, adjunctul lui Lică Octavian Parfene, arată cum se dădeau banii.

Domn: Trăiți! Salut, șefu’!

Gudu Christian: Ce faci?

Domn: Bine! Șefu’ nu e?

Gudu Christian: …[neinteligibil]…? A! Vine!

Domn: …[neinteligibil]… mi-a trimis …[neinteligibil]…

Gudu Christian: Da?

Domn: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…?

Gudu Christian: O.K.! …[neinteligibil]…

Domn: A! Da? Hm?

Gudu Christian: Mai târziu! …[vorbește în șoaptă]… Mai târziu! …[neinteligibil]…

Domn: Eu îs… eu am probațiunea de făcut!

Gudu Christian: Îhî!

Domn: Mă-nțelegi? Și eu am fugit de la probațiune acuma. Și nu ș… ce fac… plec înapoi? Când să vin?

Gudu Christian: Vii mai târziu. Fă-ți treaba tu și vii mai târziu! Vino după amiază!

Domn: Hm!

Gudu Christian: Două, trei.

Domn: Pe la două, trei?

Gudu Christian: …[neinteligibil]…

Domn: Am înțeles! Da. Da. Bine! Să trăiți! Pa!

Gudu Christian: Hai! Ciao! …[neinteligibil]…

Domn: Poftim?

Gudu Christian: A știut exact despre ce e vorba.

Domn: Deci… deci, mi-a trimis 2.200…

Gudu Christian: Îhî!

Domn: Ăștia-s numai pe ianuarie.

Gudu Christian: Îhî! Bine! Vorbim după aia!

O altă înregistrare arată cum cei doi interlocutori se apropie unul de celălalt și se poate observa cum Christian Gudu desface sacoșa și o ține desfăcută în dreptul lui "Domn".

Gudu Christian: Cum ești? Ia o banană!

Domn: Stai așa puțin!

După acest succint schimb de replici, "Domn" duce mâna în partea stângă a hainei sale, se percep sunete specifice deschiderii fermoarului de la haină, apoi se poate observa mâna acestuia revenind la poziția inițială, spun procurorii. În continuare, Christian Gudu coboară ușor mâna dreaptă spre partea dreaptă a gecii sau a pantalonilor.

Gudu Christian: Ia!

Domn: Mersi!

Gudu Christian: Ia-le… ia-le p-amândouă!

Domn: Mersi! Bogdaproste!

Banii erau înmânaţi în sediul vămii, pe hol şi la toaletă, spun surse din anchetă.

"Vorbește la ureche!"

În alte momente din anchetă, vameșii îl rugau pe martor să discute sumele de bani discret: "Vorbește la ureche!", potrivit declarațiilor din dosar.

DNA i-a reținut pe foştii șefi ai vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, după ce ar fi primit de bani pentru ca formalitățile vamale pentru importurile de mărfuri să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate. Cei doi au fost schimbați de la conducerea Vămii Constanța Sud pe 1 martie, după ce s-a aflat despre anchetă.

Zilnic în terminalul de containere de la Agigea sunt operate, în medie, 900 containere.

