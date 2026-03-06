WP: Rusia furnizează Iranului informații despre ținte americane din Orientul Mijlociu

Rusia ar furniza Iranului informații de intelligence despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv locațiile unor nave de război și aeronave, potrivit unor oficiali citați de The Washington Post. Informațiile ar fi folosite pentru a ataca ținte americane, ceea ce ar indica implicarea indirectă a unui alt adversar major al SUA în conflict.

De la începutul războiului, Rusia ar fi transmis Iranului locațiile unor active militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, au spus cei trei oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, potrivit WP.

"Pare a fi un efort destul de amplu", a spus una dintre surse. Contactat de The Washington Post vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a refuzat să comenteze informațiile. Moscova a cerut încetarea războiului, pe care l-a numit un "act neprovocat de agresiune armată".

Nu este pe deplin clar în ce măsură Rusia a ajutat Iranul cu informații de țintire. Capacitatea armatei iraniene de a localiza forțele americane a fost afectată în mai puțin de o săptămână de lupte, au spus oficialii. Șase militari americani au fost uciși și alți câțiva răniți într-un atac cu dronă iraniană, duminică, în Kuweit. Iranul a lansat mii de drone kamikaze și sute de rachete asupra pozițiilor militare americane, ambasadelor și civililor, în timp ce campania militară comună americano-israeliană a lovit peste 2.000 de ținte iraniene, inclusiv situri de rachete balistice, active navale și conducerea țării.

Casa Albă: "Regimul iranian este zdrobit"

"Regimul iranian este zdrobit", a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, fără a comenta presupusul ajutor rusesc pentru Iran. "Riposta lor cu rachete balistice scade în fiecare zi, marina lor este distrusă, capacitatea de producție este demolată, iar aliații lor nu mai opun mare rezistență."

CIA și Pentagonul au refuzat să comenteze.

Sprijinul Rusiei schimbă modul în care diferite țări au participat la războiul prin intermediari de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. În acel conflict, adversarii SUA, inclusiv Iranul, China și Coreea de Nord, au oferit Rusiei ajutor militar direct sau sprijin material pentru industria sa de apărare.

De ce ar avea Kremlinul avantaje într-un război prelungit

În ciuda loviturii date unuia dintre cei mai apropiați parteneri ai săi, Kremlinul vede și posibile avantaje într-un război prelungit între SUA și Iran, inclusiv venituri mai mari din petrol și o criză majoră care să distragă atenția Americii și Europei de la războiul din Ucraina.

Iranul, al cărui lider suprem a fost ucis la începutul conflictului, ar putea deveni cel mai recent stat care pierde un guvern pro-rus, după revolta din Siria de la sfârșitul lui 2024 care l-a înlăturat pe dictatorul Bashar al-Assad și raidul militar american din ianuarie pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.

