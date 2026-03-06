Antena Meniu Search
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran: "Este o pierdere de timp. Au pierdut totul"

Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o "o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.

de Nicu Tatu

la 06.03.2026 , 10:08
Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept "o pierdere de timp". Declarația a fost făcută pentru NBC News, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax.

"Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde", a spus președintele american.

Întrebat despre avertismentul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a numit o eventuală operațiune terestră americană un "dezastru", Trump a respins declarația ca "vorbărie inutilă".

Araghchi a afirmat pentru NBC că Iranul este "pregătit pentru orice eventualitate, chiar și pentru o debarcare", adăugând că oficialii iranieni sunt încrezători că ar putea face față unui astfel de scenariu.

Pe fondul conflictului, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Centrul Comun de Informații Maritime confirmă doar două tranzite comerciale în ultimele 24 de ore - ambele nave de marfă, niciun petrolier. Organizația descrie situația drept "o pauză temporară aproape completă a traficului comercial de rutină", potrivit Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Nicu Tatu
iran sua trump razboi
