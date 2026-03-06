Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran: "Este o pierdere de timp. Au pierdut totul"
Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o "o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.
Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept "o pierdere de timp". Declarația a fost făcută pentru NBC News, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax.
"Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde", a spus președintele american.
Întrebat despre avertismentul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a numit o eventuală operațiune terestră americană un "dezastru", Trump a respins declarația ca "vorbărie inutilă".
Araghchi a afirmat pentru NBC că Iranul este "pregătit pentru orice eventualitate, chiar și pentru o debarcare", adăugând că oficialii iranieni sunt încrezători că ar putea face față unui astfel de scenariu.
Pe fondul conflictului, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Centrul Comun de Informații Maritime confirmă doar două tranzite comerciale în ultimele 24 de ore - ambele nave de marfă, niciun petrolier. Organizația descrie situația drept "o pauză temporară aproape completă a traficului comercial de rutină", potrivit Bloomberg.
Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.
