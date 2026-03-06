Video Și-a anunțat moartea pe Facebook, supărat că primăria nu i-a plătit lucrările. Tragedie în Vaslui
Tragedie în judeţul Vaslui. Supărat pe primăria din localitate, un bărbat și-a pus capăt zilelor, după ce a anunțat cu puțin timp înainte pe rețelele de socializare ce intenționează să facă. Surse Observator spun că acesta ar fi avut probleme financiare, iar în mesajul postat online, bărbatul a acuzat administraţia locală că nu i-ar fi făcut plățile pentru unele lucrări realizate în comună, în valoare de aproximativ zeci de mii de lei.
În postarea de pe Facebook, bărbatul şi-a strigat supărările şi i-a acuzat pe fostul viceprimar şi pe actualul edil că l-au păcălit să facă lucrări în localitate şi nu i-au plătit. Aşa ar fi ajuns la sapă de lemn. În finalul postării a anunţat şi că vrea să recurgă la gestul extrem.
Bărbatul era cunoscut în localitate pentru munca pe care o făcea în agricultură, dar în ultima vreme se plângea de probleme financiare şi nu ar fi fost la zi nici cu plăţile către cei de la care luase terenurile în arendă.
Și-a pus capăt zilelor
"Era cuminte, un băiat cuminte". "Şi deszăpezea, a pus pietriş, tot", spun localnicii.
Primarul localității neagă toate acuzaţiile şi spune că nu avea să îi facă vreo plată.
"Nu, nu a lucrat pentru primărie, a intervenit în anii 2023, 2022 când au fost nişte ani mai ploişi, cu viituri, cu inundaţii. Nu am avut nicio discuţie, în ultimii 2 ani de zile, 3, şi nici înainte", a declarat Anișoara Lupu, primar.
Victima deținea legal armă de vânătoare, dar abia o recuperase după o interdicție de doi ani.
"Au fost mai mulţi vânători care în urma unui incident de la o zi a satului, a Bisericii mai bine zis, s-au prezentat cu arma şi au tras focuri de armă şi focul de armă ni îl tragem aşa, cu satul alături", a mai spus primarul.
Cazul este acum anchetat de polițiști.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰