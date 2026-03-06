În acest weekend, doamnele și domnișoarele sunt în centrul atenției. Restaurantele și hotelurile de pe litoral, au pregătit oferte speciale și răsfăț pentru Ziua Femeii. De la preparate culinare rafinate, la spa-uri și masaje relaxante, totul este gândit ca fiecare femeie să se simtă specială.

Și pentru cei care preferă să sărbătorească departe de casă, escapadele în destinații precum Turcia, Italia, Franța sau Spania sunt în topul preferințelor

Doamnele şi domnişoarele invitate de ziua lor la mare vor primi flori de unde nu se aşteaptă. Boutique hotelurile se pregătesc să le răsfeţe.

Surprize pentru doamnele care aleg marea de 8 Martie

"Ţinând cont că acum avem şi 8 martie, trebuie să introducem cumva şi florile, fiindcă femeile sunt florile noastre. Doamnele întotdeauna aleg preparate mult mai slab calorice, fiindcă sunt în trend şi se apropie vara şi trebuie să aibă o siluetă frumoasă şi atunci aleg bază - fructe de mare, peşte sau, dacă nu, vegetale", a declarat chef Claude.

Sărbătoritele sunt invitate să se relaxeze apoi la SPA şi masaj.

"Un workshop cu guasha şi cu masaj facial, prin care vor învăţa tehnici de masare cu roller şi piatra gua sha. Avem masaje cu pietre vulcanice, cu beţe de bambus, reflexoterapie, pain relief", a transmis Diana Diaconu, hotelier.

Oferte speciale pentru weekendul de 8 Martie

Hotelurile au oferte speciale pentru weekendul de 8 Martie.

"Două nopţi, cu mic dejun inclus, într-un apartament. În funcţie de apartamentul pe care aceştia şi-l aleg, discountul este între 15 şi 20%", a precizat un alt hotelier.

La munte, doamnele pot combina răsfăţul cu câteva ore de cardio pe pârtiile încă perfecte pentru schi.

"Avem o ofertă specială pentru doamne, de la 75 de euro/persoană. Pachetul include cazare cu mic dejun, o cină atent pregătită, întâmpinare cu prosecco şi un platou de fructe, plus un un voucher de SPA", a spus Bianca Socol, reprezentantă hotel.

Escapade în străinătate pentru Ziua Femeii

Multe doamne şi domnişoare vor sărbători Ziua Femeii în străinătate.

"Destinaţiile favorite pentru români sunt Turcia, cu acea celebră ofertă de Capadocia, la 300 de euro. Londra, Paris, Milano, Madrid sunt destinaţii favorite, datorită accesibilităţii, datorită preţurilor mici şi datorită serviciilor pe care le găsesc acolo. Dacă în Turcia poţi să mergi cu balonul, ca experienţă unică în viaţă sau să vizitezi Cappadocia, ei bine în Roma, la Paris sau Madrid, gastronomia este pe primul loc", a explicat Cristian Barhalescu, reprezentantul unei agenţii de turism.

9.752.600 de femei trăiesc acum în România şi reprezintă mai mult de jumătate din populaţie.

