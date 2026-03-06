O nouă noapte de foc în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a declanşat un bombardament violent împotriva bazelor americane din regiune. În tirul dronelor şi rachetelor au fost hoteluri şi clădiri rezidenţiale. NATO ia măsuri extraordinare de protecţie a statelor membre şi ridică nivelul apărării antirachetă la bazele din toată lumea, inclusiv la Deveselu. Grecia mută o baterie Patriot pentru a apăra Bulgaria în faţa ameninţării venită din Iran.

Peste noapte, baza aeriană americană Ali Al Salem din Kuweit a fost din nou atacată. O explozie uriaşă i-a înspăimântat pe localnici.

În ultimele 24 de ore, au fost atacate şi bazele americane din Qatar şi Bahrain, dar şi ţinte civile şi hoteluri din capitala Arabiei Saudite şi a Bahrainului.

Washington Post scrie că regimul islamic a fost ajutat de Rusia pentru a pregăti atacurile, cu date din satelit.

NATO ridică nivelul de apărare

Preventiv, NATO a ridicat nivelul de apărare împotriva rachetelor balistice după ce Iran a lansat un proiectil care a vizat baza Incirlik din Turcia, care găzduieşte 20 de focoase nucleare americane.

În plus, Grecia a trimis un sistem de apărare antiaeriană şi două avioane de luptă F16 în nordul ţării pentru a proteja Bulgaria de un posibil atac.

"Măsurile au fost luate la cererea Bulgariei, stat membru NATO şi al Uniunii Europene, şi nu afectează în niciun fel apărarea teritoriul Greciei împotriva rachetelor balistice", a declarat Nikos Dendias, ministrul grec al Apărării.

Trump, încrezător că Iranul nu mai este o ameninţare

Donald Trump dă asigurări însă că Iranul nu mai reprezintă un pericol.

"De fiecare dată când lansează o rachetă, în 4 minute lansatorul le este lovit, şi ei nu înţeleg ce se întâmplă. Marina lor este distrusă, 24 nave distruse în 3 zile, multe nave! Sisteme lor antiaeriene sunt distruse, nu mai au forţe aeriene, nu mai au apărare antiaeriană. Toate avioanele lor sunt distruse. Am şi întrebat: ce le-a mai rămas?", a transmis Donald Trump, preşedintele SUA.

În Biroul Oval, mai mulţi lideri religioşi s-au rugat pentru succesul operaţiunii militare: "Mă rog pentru ca harul şi protecţia Ta să fie deasupra trupelor noastre, a tuturor femeilor şi bărbaţilor din forţele noastre armate."

SUA cer predarea necondiţionată a Iranului

Preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată a Iranului şi cere Gărzilor revoluţionare, armatei şi poliţiei să se predea.

"Iranul speră că nu putem susține această operaţiune, ceea ce este o eroare de calcul foarte gravă", a avertizat Pete Hegseth, secretarul american al Războiului.

Drept răspuns, ministrul iranian de Externe i-a provocat pe americani să încerce o operaţiune terestră.

"Nu cerem un armistiţiu şi nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să negociem cu Statele Unite, având în vedere că am negociat cu ei de două ori şi de fiecare dată ne-au atacat în mijlocul negocierilor", a răspuns Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Tel Avivul a fost ţinta unui atac cu muniţie cu dispersie. În replică, statul evreu a trimis 50 de avioane de luptă care au distrus buncărul subteran al ayatollahului Khamenei.

Între timp, specialiştii avertizează că Dubaiul mai are mâncare proaspătă doar pentru 10 zile.

