Premierul polonez Donald Tusk, nemulţumit că ţara sa a fost exclusă de la discuţiile europenilor cu Zelenski

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, marţi, că ţara sa nu se va simţi obligată de niciun acord încheiat în negocierile asupra războiului din Ucraina în formatul „E3” (Regatul Unit, Franța și Germania) dacă va fi exclusă de la masa negocierilor. El a argumentat că Polonia este „un actor de neocolit în arhitectura de securitate regională”, scrie Reuters.

Vorbind la o conferinţă de presă la Varşovia, Tusk şi-a exprimat astfel nemulţumirea faţă de excluderea Poloniei din discuţiile la nivel înalt privind războiul din Ucraina desfăşurate duminică la Londra, unde premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Donald Tusk a mai menţionat că a avut în aceeaşi zi "o discuţie extinsă" cu Friedrich Merz, care l-a informat despre detaliile întâlnirii cu Zelenski, şi căruia i-a transmis în această convorbire că, "din perspectiva Poloniei, nu vom fi obligaţi şi nu vom respecta niciun acord la care nu participăm", întrucât "Polonia este o verigă absolut esenţială pentru discuţii serioase asupra viitorului Ucrainei şi al regiunii".

Tusk, nemulţumit de formatul E3

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Tusk şi-a exprimat, de asemenea, nemulţumirea faţă de formatul "E3", care include Marea Britanie, Franţa şi Germania, dar exclude alţi aliaţi europeni ai Ucrainei.

"Am vorbit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, care nu este încântată că există acest format. [...] Orice aranjamente la care Polonia nu participă nu vor fi obligatorii pentru Polonia", a spus Tusk.

Tusk a spus că o reuniune privind Ucraina va avea loc "în zilele următoare" şi va include Polonia şi Italia, precum şi Marea Britanie, Germania şi Franţa.