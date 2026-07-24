Cântăreţul american Chris Brown a pledat vinovat la Londra într-un dosar de agresiune. Când îşi află sentinţa

Fostul iubit al Rihannei, cântăreţul american R&B Chris Brown a pledat vinovat vineri în faţa unui tribunal din Londra în legătură cu o încăierare care a avut loc într-un club de noapte din 2023. El urmează să îşi afle sentinţa pe 26 octombrie, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cântăreţul în vârstă de 37 de ani, eliberat pe cauţiune, s-a prezent la audierea de la tribunalul din Southwark îmbrăcat într-un costum bej şi purtând cravată. A fost arestat în mai 2025 în Anglia, bănuit de a-l fi lovit cu o sticlă pe producătorul muzical Abraham ''Abe'' Diaw într-un club din Londra.

Mai multe capete de acuzare reţinute împotriva cântăreţului, printre care loviri şi vătămări corporale, vor fi abandonate, a precizat procurorul. Nu va avea loc aşadar un proces în adevăratul sens al cuvântului, iar cântăreţul a fost pus în libertate pe cauţiune.

Chris Brown a fost arestat într-un hotel de cinci stele din Manchester (nord-vestul Angliei), la câteva ore după ce sosise pe teritoriul Angliei într-un avion privat.

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Chris Brown a fost eliberat după plata unei cauţiuni de aproape 6 mil euro

A stat în arest aproape o săptămână după care a fost eliberat în urma plăţii unei cauţiuni de 5 milioane de lire sterline (5,8 milioane euro).

Judecătorul i-a permis cântăreţul să-şi susţină concertele din cadrul turneului său european, demarat pe 8 iunie la Amsterdam.

Incidentul s-a produs la Tape, un club situat în cartierul de lux Mayfair din Londra, pe 19 februarie 2023, pe când Chris Brown se afla în turneu în Regatul Unit.

Producătorul, lovit cu pumnii şi picioarele de Brown şi alt acuzat

Producătorul ''Abe'' Diaw a fost lovit de mai multe ori cu o sticlă, după care a fost lovit cu pumnii şi picioarele de cântăreţ şi de un alt acuzat, Omololu Akinlolu, de 40 de ani.

Americanul a pledat la rândul lui vinovat şi îşi va afla sentinţa la aceeaşi dată ca şi Chris Brown.

Chris Brown a devenit cunoscut în anii 2000 cu piese precum "Run It!" şi "Kiss Kiss", însă cariera cântăreţului, premiat cu două trofee Grammy, a fost marcată de mai multe reprize de acuzaţii de violenţă.