Ursula von der Leyen felicită Armata Română pentru doborârea dronei care a pătruns în România

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, vineri, felicitări Armatei Române, după ce un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16 a doborât o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al ţării.

"Spaţiul aerian european a fost încălcat din nou de o incursiune a unei drone. Felicit Armata română pentru reacţia sa rapidă şi eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună", a transmis, vineri, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe reţeaua X.

Potrivit acesteia, "consolidarea apărării şi a capacităţii de descurajare de-a lungul frontierei de est rămâne o prioritate absolută".

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Dronă, doborâtă de o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române

O dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de către un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită.

"O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare şi urmărire a unei drone intrată în spaţiul aerian naţional, a angajat ţinta aeriană cu o rachetă şi a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, judeţul Buzău", a transmis Ministerul Apărării.

Instituţia a precizat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat drona la ora 09.39, la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina.

Aparatul de zbor a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău.

"Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situaţiei. La ora 11.02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a doborât-o", au precizat oficialii ministerului.