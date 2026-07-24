Incendiile au pustiit sud-vestul Franţei. Macron cere activarea mecanismului de protecţie civilă al UE

Dezastru în vestul Europei, din cauza incendiilor de vegetaţie. Mii de pompieri se luptă cu focarele izbucnite în Franţa, iar preşedintele Emmanuel Macron a cerut activarea mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene. Sunt ameninţate casele a sute de oameni, dar şi staţuni exclusiviste. Situaţia este critică şi în Spania, unde a fost declarată stare de urgenţă. Flăcările se apropie ameninţător de Madrid.

Sudul Franţei este de nerecunoscut. Aproape o mie de pompieri încearcă zadarnic să ţină sub control un uriaş incendiu de vegetaţie care a mistuit deja 12 mii de hectare.

Flăcările se extind rapid spre peninsula Cap Ferret, o destinaţie turistică populară. 53 de case şi un camping, în care se aflau mai multe butelii cu gaz, s-au făcut scrum, iar un pompier a fost rănit în urma uneia dintre explozii.

67 de mii de oameni au fost evacuaţi de urgenţă, în toată Franţa

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"Ne-au rugat să ne pregătim o geantă. Deocamdată nu era vorba de nicio evacuare, dar trebuia să ne pregătim o geantă și, dacă era necesar, în cazul în care vântul își schimba direcția, urmau să vină să ne avertizeze, pentru a putea evacua cât mai repede posibil", spune o persoană.

Mulţi aleg să părăsească zona la bordul bărcilor, de teamă că drumurile vor fi înghiţite de flăcări.

"Ca măsură de precauţie. Preferăm să evacuăm, decât să o facem în timpul unei urgenţe, noaptea", spune altcineva.

Preşedintele Emmanuel Macron a cerut activarea mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, iar aeronave din Croaţia, Portugalia, Cehia şi Slovacia vor veni în ajutorul pompierilor francezi.

La fel de gravă este situaţia şi în Spania. Guvernul a declarat stare de urgenţă naţională. Madridul este ameninţat de flăcări.

Peste 10 mii de oameni au fost evacuaţi din 4 localităţi aflate la marginea Madridului

"Am primit un mesaj pe telefoane în care ni se spunea că trebuie să ne îndreptăm spre centrul orașului din cauza fumului. Eu sunt din alt oraș și m-am speriat pentru că am primit două alerte în care ni se spunea că trebuie să mergem spre centrul orașului", explică un om.

Persoană: Am fost evacuați. Casa și restaurantul meu sunt acolo sus.

Reporter: Ați fost evacuați?

Persoană: Am fost evacuați.

Reporter: Ce vi s-a spus?

Persoană: Să plecăm.

Reporter: Unde vă duceți?

Persoană: Mă duc în orașul vecin, Navar del Rey, unde mă voi întâlni cu familia mea.

32 de mii de hectare dintr-un parc naţional s-au transformat în cenuşă. Pompierii încearcă acum să securizeze zona, de teamă că focarul s-ar putea reaprinde.

Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenţionare de călătorie în Spania şi a recomandat evitarea deplăsărilor în regiunile afectate.