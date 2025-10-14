Cine este Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru functia de premier al Republicii Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate îl va înainta pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea noii legislaturi. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, liderul formațiunii, care a subliniat că țara are nevoie de profesioniști cu experiență internațională pentru a accelera integrarea în Uniunea Europeană.

PAS va înainta candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut marți de liderul formațiunii, Igor Grosu, conform Mediafax.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Candidat cu experiență internațională și legături strategice

Articolul continuă după reclamă

Născut pe 20 ianuarie 1964, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar, și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Acesta ar avea legături cu persoane din vârful politicii franceze, având întrevederi anterioare inclusiv cu președintele Emmanuel Macron. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est. A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kiev, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰