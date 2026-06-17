Prinţul George al Marii Britanii va urma cursurile Colegiului Eton. Taxa de şcolarizare ajunge la 80.000$/an

Prinţul George al Marii Britanii va învăţa la şcoala de elită Eton College, instituţie absolvită atât de tatăl său, Prinţul de Wales, cât şi de o listă lungă de prim-miniştri, potrivit CNN.

Prinţul George va începe cursurile la Eton College din septembrie, a confirmat Palatul Kensington marţi, pentru CNN.

Aflat în Berkshire, Colegiul Eton este o şcoală privată de băieţi cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani. Instituţia acceptă în jur de 270 de studenţi pe an şi este una dintre cele mai prestigioase şcoli din ţară, cu absolvenţi celebri. De asemenea, 20 din cei 58 de prim-miniştri ai ţării au absolvit Eton. Printre ei se află și Boris Johnson și David Cameron, care au ocupat poziţia de prim-ministru în perioada 2019-2022, respectiv 2010-2016.

Alţi absolvenţi etonieni mai sunt și actorii Eddie Redmayne și Tom Hiddleston.

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Taxa de şcolarizare pentru un an la Eton

Taxa de şcolarizare pentru anul 2025-2026 la Eton, aflată în Windsor, vestul Londrei, este de aproximativ 84.900 de dolari.

Singura opţiune pentru elevi este de a locui și studia în perimetrul şcolii. Asta înseamnă că Prinţul George, la 12 ani, va locui la aproximativ 5 km de casa familiei din Windsor Great Park.

George este cel mai mare dintre cei trei copii și al doilea în linie la tronul britanic. Acesta va împlini 13 ani în iulie, înainte de a începe cursurile la Eton College. Tatăl său, Prinţul William, a fost cursant al şcolii din 1995, iar unchiul său, Prinţul Harry, din 1998.