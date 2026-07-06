Ducele de Sussex va fi găzduit la reședința oficială a monarhului, Palatul Buckingham, în timpul vizitei sale la Londra, prima astfel de decizie după ani marcați de tensiuni cu Familia Regală britanică.

Prințul Harry se întoarce la Palatul Buckingham. Ce înseamnă gestul pentru relația cu Familia Regală - Profimedia

Prințul Harry a acceptat oficial invitația de a fi găzduit la Palatul Buckingham pe durata unei părți a vizitei sale în Regatul Unit, a confirmat un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex, potrivit BBC.

Vizita are loc în această săptămână și este dedicată pregătirilor pentru ediția din 2027 a Invictus Games, competiția internațională destinată militarilor răniți și veteranilor, care va fi organizată la Birmingham, precum și participării la mai multe evenimente caritabile.

Potrivit reprezentanților prințului Harry, Meghan, Ducesa de Sussex, și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu vor călători la Londra.

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Decizia vine în contextul în care autoritățile britanice au stabilit că familia Sussex nu beneficiază de protecție permanentă finanțată din fonduri publice atunci când se află în Regatul Unit. În schimb, există posibilitatea ca Meghan și copiii să i se alăture lui Harry la Birmingham, în cursul săptămânii, pentru evenimentele dedicate promovării Invictus Games.

Acceptarea invitației de a sta la Palatul Buckingham este interpretată de presa britanică drept un gest cu o importantă încărcătură simbolică, având în vedere relația complicată dintre Prințul Harry și Familia Regală în ultimii ani.

Relaţie marcată de tensiuni cu Familia Regală

După retragerea sa și a lui Meghan din rolurile de membri activi ai Casei Regale, în 2020, relațiile dintre Ducele de Sussex și membrii familiei au fost marcate de mai multe episoade tensionate. Interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey în 2021, lansarea documentarului dedicat cuplului pe Netflix și publicarea autobiografiei „Rezerva” au adus acuzații și dezvăluiri care au amplificat ruptura dintre Harry și instituția monarhiei.

În ultimii ani, aparițiile publice comune ale Prințului Harry alături de tatăl său, Regele Charles al III-lea, și de fratele său, Prințul William, au fost rare, iar presa britanică a relatat în repetate rânduri despre relațiile reci dintre aceștia. Deocamdată, acceptarea invitației de a fi găzduit la Palatul Buckingham nu este însoțită de informații privind eventuale întâlniri oficiale cu membrii Familiei Regale și nici nu a fost prezentată drept un pas spre reconciliere.

Cu toate acestea, decizia este considerată semnificativă, deoarece arată că, în pofida divergențelor din ultimii ani, canalele instituționale de comunicare dintre Ducele de Sussex și Casa Regală rămân deschise. În lipsa unor declarații oficiale privind relația dintre părți, orice interpretare referitoare la o posibilă apropiere rămâne, însă, la nivel de speculație.

Pentru Prințul Harry, principalul obiectiv al vizitei rămâne promovarea Invictus Games, proiectul pe care l-a fondat în 2014 și care continuă să reprezinte una dintre cele mai importante inițiative caritabile asociate numelui său.