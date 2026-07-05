Pădurile Europei se transformă în cenuşă. Din Franţa şi până-n Grecia, mii de hectare s-au făcut scrum. Canicula amplifică incendiile violente, iar meteorologii anunţă că un nou val de temperaturi insuportabile va lovi continentul.

Sunt imaginile dezastrului din sudul Franţei. Unde aproape o mie cinci sute de hectare de pădure au fost pârjolite de foc. Misiunea celor peste 600 de pompieri este extrem de dificilă: flăcările sunt răspândite de vântul care suflă cu până la 50 de kilometri pe oră.

La graniţa cu Spania, un camping s-a transformat în cenuşă, după ce un incendiu violent a ars totul în calea lui. Cel puţin 1700 de turişti au fost evacuaţi de urgenţă.

40 de pompieri români, prezenţi la operaţiunea de stingere din Franţa

Articolul continuă după reclamă

La operaţiunea de stingere au fost prezenţi şi 40 de pompieri români. Un dezastru a fost evitat în ultima clipă: în camping erau peste 150 de butelii cu gaz.

"Pompierii români au fost solicitați de ofițerul de legătură francez pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetație care s-a propagat la un camping. În momentul sosirii la intervenție, flăcările se manifestau deschis cu violență, ajutate de vântul foarte puternic care se manifesta de jur împrejur. La locul intervenției au fost identificate peste 150 de butelii GPL, multe dintre ele au explodat, dar, din fericire, nu am înregistrat răniți", spune Florentin Daciu, membru al modulului României în Franța.

Şapte departamente din Franţa sunt sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius.

Incendiile au cuprins sudul Europei

Dezastru este şi în Portugalia, unde peste o mie de pompieri, ajutaţi de civili, se luptă cu un focar care a mistuit peste 13 mii de hectare de pădure în nordul ţării. Focul înaintează cu o viteză uluitoare. O mulţime de oameni sunt în stare de alertă şi se pregătesc să-şi abandoneze casele.

"Situația pe care o trăim în acest moment este deosebit de grea. Incendiul, flăcările și fumul fac ca aceste condiții să fie insuportabile, pe lângă frica pe care o simțim cu toții de a ne trezi și a ne găsi casele cuprinse de flăcări"

Şi Grecia este în stare de alertă: un incendiu de vegetaţie se îndreaptă cu viteză spre Salonic, al doilea oraş ca mărime al ţării. În ciuda eforturilor a peste 160 de pompieri, flăcările au înghiţit o fabrică de mobilă.

"L-am văzut (n.r. - incendiul) chiar în momentul în care a izbucnit. Am crezut că va putea fi stins la timp, dar se pare că s-a extins", spune un martor.

Poliţiştii au arestat un bărbat de 76 de ani - cred că el ar fi provocat incendiul de vegetație.