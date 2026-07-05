Sărbătoare grandioasă în Statele Unite, unde cerul a fost brăzdat de spectaculoase focuri de artificii! Sute de mii de americani au străbătut distanțe uriașe doar pentru a petrece în stil mare: au făcut cozi la parcurile de distracţii, s-au distrat la show-uri de rodeo şi au cântat la concertele în aer liber. A fost spectacol și pe apă. Pe râul Hudson, din New York, a defilat o flotă impresionantă. Mândria marinei române, Bricul Mircea, ne-a reprezentat cu cinste la Parada Velierelor.

Fericire, speranţă şi distracţie în stil american. Aşa a fost sărbătorită Ziua Independenţei la Washington DC. În National Mall a fost amenajată o experienţă americană autentică: un rodeo, un carusel gigantic şi o parte mică din istoria de 250 de ani a ţării au atras mii de oameni. Evenimentul a fost oprit pentru puţin timp, după ce o furtună a măturat totul în calea ei. Aşteptarea, însă, a meritat.

"Mi s-a părut extraordinar. Așteptăm momentul ăsta de doi ani deja. Am așteptat în căldură, apoi ne-am adăpostit în muzeu, iar apoi am stat în ploaie. A meritat fiecare minut. A fost minunat", spune un american.

Donald Trump a sosit la Washington DC la bordul noii aeronave Air Force One, escortat de 4 avioane F-22 Raptor. Şi discursul său a fost amânat din cauza vremii, iar lumea s-a distrat când preşedintele s-a salutat pe sine la televizor. "Visul american a reînceput", a transmis Trump mulţimii.

Articolul continuă după reclamă

"Timp de două secole și jumătate, Republica noastră Americană a fost încoronarea realizării istoriei umanității. Această țară este patria libertății. Este tărâmul libertăţii. Acest steag este steagul celei mai extraordinare, mai excepționale, mai incredibile națiuni care a existat vreodată pe fața pământului", spune preşedintele SUA, Donald Trump.

Spectacolul uriaş a fost acompaniat de muzică, dar şi de un show al aşilor aerului.

Pe apă, vase cu pânze reprezentând 20 de țări au navigat pe Hudson, pe lângă unele dintre cele mai cunoscute simboluri americane – Statuia Libertății, One World Trade Center și Empire State Building. Inclusiv Bricul Mircea şi marinarii români au participat la Parada Velierelor.

"Trebuie să arătăm sprijin trupelor noastre, forțelor de ordine, tuturor, și suntem foarte mândri să fim aici, în Statele Unite"

Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Independenţei

Vladimir Putin l-a sunat pe Trump să-l felicite de Ziua Independenţei. Cei doi au stat de vorbă timp de o oră şi jumătate.

"Povestea relației dintre cele două națiuni ale noastre este una de evoluție extraordinară - de la depășirea conflictelor până la construirea uneia dintre cele mai strânse și productive alianțe pe care le-a cunoscut omenirea", a scris Regele Charles al Marii Britanii.

Incident grav în New York: cel puţin 8 oameni au fost împuşcaţi

Sărbătoarea continuă tot weekendul. Se estimează că valoarea mâncării pe care o cumpără americanii în aceste zile se va apropia de 10 miliarde de dolari.

Şi nu era ţara tuturor posibilităţilor dacă în zi de mare sărbătoare nu aveau loc şi incidente grave.

La New York, în Brooklyn, cel puţin 8 oameni, printre care şi 4 copii, au fost împuşcaţi, după ce un individ a început să tragă la întâmplare, în apropierea unui loc în care s-au organizat focuri de artificii, într-o zonă rău-famată a cartierului. Cu toţii au fost duşi la spital în stare stabilă, în timp ce o tânără de 21 de ani se zbate între viaţă şi moarte. Poliţia a reuşit să recupereze arma de foc, însă nu a dat de urma suspectului.