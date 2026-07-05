Zelenski, ironic după ce Putin a revendicat Kosteantînivka: "Să se întâlnească acolo cu mine atunci"

Președintele Volodimir Zelenski a respins afirmația președintelui rus Vladimir Putin potrivit căreia orașul Kosteantînivka, din regiunea Donețk, s-ar afla sub controlul Rusiei. Zelenski a calificat afirmația drept o minciună menită să atragă atenția presei și l-a provocat pe liderul rus. "Să se întâlnească acolo cu mine", a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

"Desigur, acest lucru nu este adevărat. Este pur și simplu încă o minciună rusească menită să genereze o știre", a declarat Zelenski în timpul unei convorbiri purtate pe 4 iulie cu cancelarul german Friedrich Merz, citează Kyiv Independent.

"Dacă Kostiantînivka s-ar afla în prezent sub controlul Rusiei, atunci cu siguranță Putin nu ar avea nicio problemă să se întâlnească acolo cu mine și să găsim soluții diplomatice pentru a pune, în sfârșit, capăt războiului", a ironizat liderul ucrainean.

Situația este dificilă, însă Kosteantînivka rămâne sub control ucrainean

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Într-o declarație pentru Ukrainska Pravda, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, maiorul Andrii Kovalov, a precizat că mai multe grupuri de infanteriști ruși au pătruns în orașul intens disputat și că situația este dificilă, însă Kosteantînivka rămâne sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele ucrainene continuă să își mențină pozițiile pe anumite aliniamente, apărând orașul și împrejurimile acestuia, în timp ce desfășoară operațiuni împotriva grupurilor de sabotaj, a declarat Kovalov.

"În cursul zilei de 3 iulie, inamicul a desfășurat 11 atacuri în direcția menționată, însă nu a obținut niciun succes. În schimb, inamicul recurge, nu pentru prima dată, la răspândirea unor informații false și a unor falsuri evidente chiar prin intermediul celor mai înalți oficiali", a declarat acesta pentru Ukrainska Pravda.

Rușii descriu orașul drept unul dintre principalele noduri defensive din "centura de fortărețe" a ucrainenilor

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, a susținut, de asemenea, că orașul ar fi fost ocupat de forțele ruse, descriind localitatea, care înainte de război avea aproximativ 67.000 de locuitori, drept "unul dintre principalele noduri defensive din cadrul zonei fortificate Sloviansk-Kramatorsk-Kosteantînivka".

Cele trei orașe formează așa-numita "centură de fortărețe", care rămâne principalul obstacol în calea ambiției de lungă durată a Moscovei de a cuceri întregul Donbas. Zona se află în centrul unor lupte intense, după ce forțele ruse au pătruns în Kosteantînivka luna trecută.

La începutul lunii iunie, comandamentul Corpului 19 Armată, responsabil de apărarea orașului, anunța că peste o sută de militari ruși se aflau în zona urbană a Kosteantînivkăi.