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Video Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au mutat copiii la o nouă şcoală. Au invocat motive de securitate

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 07:41 | Modificat la 15.09.2026, 07:43

Nici bine nu au început şcoala, că au şi fost duşi la alta.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au decis să-i mute pe Lilibet şi Archie la o nouă unitate de învăţământ din Marea Britanie si au invocat masuri de protectie.

Convoiul familiei ar fi fost chiar blocat într-un incident în trafic

Potrivit jurnaliştilor britanici, drumul de acasă la şcoală era lung şi extrem de aglomerat, iar traficul punea presiune pe echipa de securitate a cuplului.

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Mai mult, convoiul familiei ar fi fost chiar blocat într-un incident în trafic. Cuplul nu mai beneficiază de aceeaşi protecţie din partea autorităţilor, de când nu mai sunt Alteţe Regale.

Anda Anghelache
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