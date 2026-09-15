Nici bine nu au început şcoala, că au şi fost duşi la alta.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au decis să-i mute pe Lilibet şi Archie la o nouă unitate de învăţământ din Marea Britanie si au invocat masuri de protectie.

Convoiul familiei ar fi fost chiar blocat într-un incident în trafic

Potrivit jurnaliştilor britanici, drumul de acasă la şcoală era lung şi extrem de aglomerat, iar traficul punea presiune pe echipa de securitate a cuplului.

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Mai mult, convoiul familiei ar fi fost chiar blocat într-un incident în trafic. Cuplul nu mai beneficiază de aceeaşi protecţie din partea autorităţilor, de când nu mai sunt Alteţe Regale.