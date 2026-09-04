Un general-maior din armata rusă este în stare critică după ce a fost împușcat în apropiere de orașul Engels, potrivit presei ruse. Ar fi al treilea atac de acest fel asupra unor ofițeri ruși în decurs de doar două săptămâni, relatează Mediafax.

General rus, în stare critică după ce a fost împușcat în cap. E acuzat de atacul asupra unui spital din Kiev - X/ @Currentreport1

Generalul-maior Nikolai Varpakhovich ar fi fost atacat joi dimineață în satul Probuzhdenie, din regiunea Saratov, relatează The Independent. Publicația rusă independentă SotaVision relatează că incidentul reprezintă a treia tentativă de asasinat asupra unor ofițeri ruși într-un interval de două săptămâni.

Cum ar fi decurs atacul

Potrivit publicației online ruse Mash, un individ necunoscut s-ar fi apropiat pe motocicletă de o locuință privată și ar fi deschis focul asupra generalului. Varpakhovich ar fi fost lovit de două gloanțe, unul în zona trunchiului și altul în față. Șoferul său ar fi fost, de asemenea, împușcat, dar a reușit să cheme ambulanța.

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Generalul a fost transportat la spital și se afla în stare critică, potrivit informațiilor publicate de Mash și preluate de The Independent.

Ucraina îl indică drept responsabil pentru atacul asupra spitalului de copii din Kiev

Numele lui Nikolai Varpakhovich apare într-unul dintre dosarele deschise de autoritățile ucrainene în legătură cu bombardarea spitalului de copii Ohmatdit din Kiev, în iulie 2024. Kievul susține că generalul ar fi coordonat atacul în perioada în care conducea Divizia 22 de Aviație de Bombardament Greu a forțelor aeriene ruse. Unitatea este bazată la aerodromul Engels, unde sunt staționate inclusiv bombardiere strategice Tu-95 și Tu-160. Baza a fost vizată în repetate rânduri de atacuri ucrainene.

Potrivit Ucrainei, un bombardier Tu-95MS a lansat o rachetă de croazieră Kh-101 asupra spitalului Ohmatdit. Peste 600 de pacienți se aflau în unitatea medicală la momentul atacului. Zeci de persoane au fost rănite, iar două au murit, între acestea aflându-se și un medic. Clădirea secției de toxicologie a fost distrusă, iar alte patru corpuri ale spitalului au fost avariate.

Generalul era deja inculpat în lipsă

Cu doar câteva zile înaintea atacului armat, la 31 august, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Parchetul General ucrainean îl notificaseră în lipsă pe Varpakhovich cu privire la suspiciunile formulate împotriva sa.

Anchetatorii ucraineni susțin că generalul ar fi dat, la 8 iulie 2024, ordinul de luptă pentru atacarea cu rachete a Spitalului Național Specializat pentru Copii Ohmatdit din Kiev.

Autoritățile de la Kiev și SBU nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacul armat asupra generalului rus.