Trump se îndoieşte că noul Ayatollah mai este în viaţă

Preşedintele Trump a pus la îndoială că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viaţă, după ce acesta nu a apărut în faţa camerelor de filmat pentru a face prima declaraţie în calitate de lider al Iranului.

"Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate", a spus Trump. "Am auzit că nu mai este în viaţă, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru ţara sa, şi anume să se predea", a adăugat Trump, deşi a calificat ştirea despre moartea sa drept "un zvon".

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că Mojtaba Khamenei a fost "rănit şi probabil desfigurat" şi a calificat declaraţia sa scrisă drept "slabă".

Pe de altă parte, Trump a refuzat să spună dacă există un anumit lider iranian pe care ar dori să-l vadă preluând funcţia de lider suprem, afirmând în schimb: "Avem oameni în viaţă care ar fi lideri minunaţi pentru viitorul ţării".

Întrebat dacă este în contact cu vreunul dintre potenţialii lideri, preşedintele a spus: "Nu vreau să spun asta. Nu vreau să-i pun în pericol".