Live Text Război în Iran. Trump anunță că nu e dispus încă să facă pace cu Teheranul. Noi atacuri cu drone în Golf

Tensiunile în Orientul Mijlociu continuă să crească. Un oficial iranian a declarat că Ucraina ar putea deveni ţintă legitimă pentru Iran, deoarece ar fi furnizat drone Israelului. La rândul său, Zelenski susţine că Rusia ajută Iranul să identifice şi să lovească activele americane din regiune. Tot regimul de la Teheran mai susţine că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar nu pentru navele Israelului, Statelor Unite şi ale aliaţilor lor. Între timp, Israelul continuă atacurile asupra Beirutului în conflictul cu Hezbollah, iar criza umanitară din Liban se adânceşte, cu sute de morţi şi alte sute de mii de persoane strămutate din zonă.

de Iulia Iancu

la 15.03.2026 06:51
Război în Iran, ziua 16. Trump: Teheranul e gata să negocieze un armistiţiu Profimedia Images
15.03.2026, 08:41

Trump se îndoieşte că noul Ayatollah mai este în viaţă

Preşedintele Trump a pus la îndoială că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viaţă, după ce acesta nu a apărut în faţa camerelor de filmat pentru a face prima declaraţie în calitate de lider al Iranului.

"Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate", a spus Trump. "Am auzit că nu mai este în viaţă, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru ţara sa, şi anume să se predea", a adăugat Trump, deşi a calificat ştirea despre moartea sa drept "un zvon".

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că Mojtaba Khamenei a fost "rănit şi probabil desfigurat" şi a calificat declaraţia sa scrisă drept "slabă".

Pe de altă parte, Trump a refuzat să spună dacă există un anumit lider iranian pe care ar dori să-l vadă preluând funcţia de lider suprem, afirmând în schimb: "Avem oameni în viaţă care ar fi lideri minunaţi pentru viitorul ţării".

Întrebat dacă este în contact cu vreunul dintre potenţialii lideri, preşedintele a spus: "Nu vreau să spun asta. Nu vreau să-i pun în pericol".

15.03.2026, 08:39

Iran: Strâmtoarea Ormuz e deschisă, dar nu pentru statele inamice

15.03.2026, 07:35

Explozii puternice auzite în capitala Bahrainului

Iranul îşi continuă duminică atacurile asupra statelor din Golf, ca represalii pentru ofensiva americano-israeliană, exploziile zguduind capitala Bahrainului în a 16-a zi de război.

Exploziile puternice au fost auzite în primele ore ale dimineţii la Manama de doi jurnalişti AFP aflaţi în zonă. 

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Bahrainul, care găzduieşte baze militare americane, anunţă că a interceptat 125 de rachete iraniene şi 203 de drone iraniene şi raportează două morţi. În celelalte state din Golf, toate vizate, aceste atacuri au făcut 24 de victime.

15.03.2026, 07:29

Iranul ameninţă Ucraina

Preşedintele Comisiei pentru securitate naţională şi politică externă din parlamentul iranian, Ebrahim Aziz, a ameninţat sâmbătă că Iranul va ataca Ucraina, susţinând că a devenit o "ţintă legitimă" pentru că "s-a implicat efectiv în război" furnizând tehnologie pentru drone inamicului israelian, scrie The Hill.

Ebrahim Azizi şi-a justificat avertismentul invocând articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, care recunoaşte dreptul unei ţări la autoapărare individuală sau colectivă în cazul unui atac armat.

"Prin furnizarea de sprijin în materie de drone regimului israelian, Ucraina eşuată s-a implicat efectiv în război şi, în temeiul articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite, şi-a transformat întregul teritoriu într-o ţintă legitimă pentru Iran", a scris Azizi într-o postare pe platforma socială X.

Azizi nu a oferit nicio dovadă concretă în sprijinul afirmaţiei sale, care a venit în momentul în care campania militară comună a SUA şi Israelului a intrat în a treia săptămână.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat la începutul acestei luni că ţara sa trimite o echipă de specialişti militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta SUA şi aliaţii din Golf să doboare dronele iraniene care se apropie. De asemenea, Zelenski a menţionat într-o postare pe X că mai multe ţări din regiune au solicitat ajutorul Ucrainei pentru a contracara atacurile cu drone.

15.03.2026, 07:28

SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească Irakul

Ambasada americană din Bagdad a fost sâmbătă ţinta unui atac, după ce în capitala irakiană au avut loc lovituri aeriene împotriva unui grup armat pro-iranian influent, soldate cu trei morţi, potrivit unor surse din domeniul securităţii.

Fără a comenta atacul, Statele Unite şi-au îndemnat cetăţenii să părăsească Irakul „imediat”, într-un mesaj publicat pe X de către reprezentanţa diplomatică.

15.03.2026, 07:27

Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed

Rusia furnizează Iranului drone Shahed pentru a fi utilizate împotriva Statelor Unite şi Israelului, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat CNN.

Volodimir Zelenski a afirmat că este „100% dovedit” că Iranul a folosit drone Shahed fabricate în Rusia pentru a ataca baze americane.

Dronele Shahad au fost implicate în atacuri împotriva mai multor ţări din Orientul Mijlociu, dar locaţia în care au fost fabricate aceste drone nu este întotdeauna cunoscută.

Drona Shahed este o dronă de atac şi de croazieră fabricată iniţial de Iran. Mii dintre aceste drone au fost folosite de forţele ruseşti în Ucraina din toamna anului 2022, potrivit Kievului. Deşi Iranul a furnizat iniţial drone Rusiei, Rusia produce acum propriile drone Shahed.

Alte armate din întreaga lume au achiziţionat ulterior drone de tip Shahed, inclusiv armata americană, care a declarat că foloseşte astfel de drone în campania militară în curs de desfăşurare din Iran.

15.03.2026, 07:26

Israel anunţă că a interceptat mai multe rachete lansate de Iran

Armata israeliană a anunţat că a interceptat rachete lansate din Iran în primele ore ale dimineţii de duminică, informează BBC.

Rachetele au fost îndreptate spre centrul Israelului, spun serviciile de urgenţă. Până în prezent, autorităţile israeliene nu au raportat victime.

Războiul declanşat de SUA şi Israel asupra Iranului a intrat în a 16-a zi. 

15.03.2026, 07:08

Trump: Iran, gata să negocieze un armistiţiu, dar el nu e dispus să facă pace

Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă pentru NBC News că nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilităţii acestei ţări de a face acest pas. „Condiţiile nu sunt încă suficient de bune”, a spus Trump, dar a refuzat să precizeze care ar fi aceste condiţii.

Într-un interviu telefonic amplu, de aproape 30 de minute, acordat NBC News, preşedintele a mai spus că lucrează împreună cu alte ţări la un plan de securizare a Strâmtorii Ormuz, pe fondul creşterii preţurilor globale la petrol, şi a respins îngrijorările americanilor cu privire la creşterea preţurilor la benzină.

Preşedintele a pus, de asemenea, la îndoială faptul că noul lider suprem al Iranului „mai este în viaţă”.

Când a fost întrebat care ar fi condiţiile unui potenţial acord pentru a pune capăt războiului, preşedintele a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”. Însă a fost de acord că un angajament din partea Iranului de a renunţa complet la orice ambiţii nucleare ar face parte din acesta.

Comentariile lui Trump vin după ce Reuters a relatat, pe surse, că administraţia Trump nu ia în calcul eforturi de a desfăşura negocieri pentru a pune capăt războiului.

15.03.2026, 07:07

Arabia Saudită, Dubai şi Qatar au raportat interceptări de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunţat, pe contul său oficial X, că a interceptat şi distrus recent şapte drone în Riad şi Regiunea de Est.

Duminică dimineaţă, autorităţile din Dubai şi Qatar au raportat, de asemenea, interceptări de drone de către apărare aeriană.

Biroul de presă din Dubai a postat pe X, spunând că sunetele auzite în zonele Marina şi Al Sufouh au fost rezultatul unor interceptări reuşite.

Între timp, ministerul apărării din Qatar a declarat că a interceptat patru rachete balistice şi o serie de drone lansate de Iran sâmbătă.

15.03.2026, 07:06

Evenimentele cheie ale zilei 15 de război

Iulia Iancu
