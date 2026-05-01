Trump, "nemulţumit" de noua propunere a Iranului. Ce spune despre o potenţială reluare a atacurilor

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat "nemulţumit" de ultima propunere a iranienilor şi a avertizat că alternativa la negocieri ar fi "distrugerea" Republicii Islamice, scrie Le Figaro, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 21:43
"În acest moment, nu sunt mulţumit de ceea ce oferă", a declarat Donald Trump jurnaliştilor, în grădina Casei Albe, repetând totodată că, în opinia sa, liderii iranieni sunt "dezbinaţi" şi incapabili să se pună de acord asupra unei strategii de ieşire din conflict. "Ei cer lucruri pe care eu nu le pot accepta", a spus Donald Trump.

Teheranul a transmis joi o nouă ofertă - despre care nu se ştie în ce constă - pentru ieşirea din conflict, la două luni de la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

"Republica Islamică a transmis joi seara textul ultimei sale propuneri către Pakistan, mediator în discuţiile cu Statele Unite", a informat agenţia oficială iraniană IRNA, fără a oferi mai multe detalii.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune despre o posibilă reluare a atacurilor

Preşedintele american a confirmat discuţiile cu Teheranul, fără însă a oferi detalii cu privire la conţinutul acestora. "Tocmai am avut o conversaţie cu Iranul. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar aş spune că nu sunt mulţumit", a declarat el.

Întrebat despre o reluare a atacurilor, suspendate de la armistiţiul din 8 aprilie, miliardarul republican şi-a exprimat preferinţa pentru o soluţie negociată. "Vrem să-i spulberăm odată pentru totdeauna? Sau vrem să încercăm să încheiem un acord? Acestea sunt opţiunile", a rezumat el. "Nu prefer" prima posibilitate "din motive umanitare, dar este o opţiune", a adăugat el.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump razboi iran iran
Înapoi la Homepage
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
Observator » Ştiri externe » Trump, "nemulţumit" de noua propunere a Iranului. Ce spune despre o potenţială reluare a atacurilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.