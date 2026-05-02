Femeie de 41 de ani din Vrancea, moartă după ce și-a dat foc în propria casă

O femeie în vârstă de aproximativ 41 de ani a murit, sâmbătă seară, după ce și-a dat foc în propria locuință, în localitatea Bîrsești, județul Vrancea.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, apelul la 112 a fost făcut la ora 21:59, anunțând un incident de o gravitate extremă: femeia s-ar fi autoincendiat folosind substanțe inflamabile, cel mai probabil benzină.

Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, a fost trimis echipajul medical de la substația Vidra. La sosirea la fața locului, medicii au constatat că femeia prezenta arsuri pe peste 90% din suprafața corpului.

Evaluarea clinică a arătat că leziunile erau incompatibile cu viața, arsurile afectând inclusiv căile respiratorii și funcțiile vitale. Din acest motiv, echipajul nu a mai putut începe manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului.

Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

