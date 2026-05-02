Femeie de 41 de ani din Vrancea, moartă după ce și-a dat foc în propria casă

O femeie în vârstă de aproximativ 41 de ani a murit, sâmbătă seară, după ce și-a dat foc în propria locuință, în localitatea Bîrsești, județul Vrancea.

de Larisa Andreescu

la 02.05.2026 , 07:23
Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, apelul la 112 a fost făcut la ora 21:59, anunțând un incident de o gravitate extremă: femeia s-ar fi autoincendiat folosind substanțe inflamabile, cel mai probabil benzină.

Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, a fost trimis echipajul medical de la substația Vidra. La sosirea la fața locului, medicii au constatat că femeia prezenta arsuri pe peste 90% din suprafața corpului.

Evaluarea clinică a arătat că leziunile erau incompatibile cu viața, arsurile afectând inclusiv căile respiratorii și funcțiile vitale. Din acest motiv, echipajul nu a mai putut începe manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

incendiata vrancea femeie
Înapoi la Homepage
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.