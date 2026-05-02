Litoralul a prins viață de 1 Mai. Prima mare petrecere a sezonului, un succes: "Totul e la superlativ"

Azi-noapte, litoralul a prins viață ca în fiecare început de mai. Stațiunile au răsunat de muzică până în zori, iar plajele s-au umplut de oameni veniți să simtă energia primei mari petreceri a sezonului. În Vama Veche, focurile de tabără s-au înălțat negreșit la deja tradiționala întâlnire a vamaioților de 1 Mai. Nici cluburile nu s-au lăsat mai prejos. Distracția a ținut până dimineață, cu ringurile pline și ritmuri care nu au lăsat pe nimeni să stea pe loc.

Frigul nu a reușit să le ia elanul vamaioților, hotărâți să se distreze toată noaptea. Adunați în jurul focurilor de tabără, au petrecut după datină, direct pe nisip.

"E foarte tare, atmosfera e foarte bună" a spus o tânără.

"Nu ținem cont de nimic, ne distrăm. Am vrut să simt experiența Vamei, e pentru prima dată când vin în Vamă" a spus un bărbat.

Voioșia a domnit pretutindeni. Dacă pe nisip, lângă focurile de tabără s-au născut noi prieteni, în cluburi, efervescența a atins cote maxime.

Pentru a se bucura de distracție, petrecăreții au fost nevoiți, mai întâi, să treacă printr-o probă a răbdării în trafic. Polițiștii au instituit filtre riguroase, ca să se asigure că cei veniți la distracție nu conduc băuți sau drogați.

Litoralul a răsunat de la un capăt la celălalt. Și în Mamaia, cluburile au fost arhipline, iar fiecare s-a distrat după bunul plac.

"Plecăm câteva locații mai încolo. Haideți să o dăm pe față, plecăm la manele. După manele avem în plan să mergem la un festival de muzică electronică" a spus un tânăr.

"Este super frumos, e un 1 mai fericit. Toată lumea se distrează" au spus două tinere.

Pentru unii distracția a fost mai presus de orice.

"Mi-a sărit genunchiul, adică o lună jumate o țin. [Și cum dansezi?] Într-un picior, doamnă, ne simțim bine" a spus un tânăr.

Petrecere cu iz de carnaval la marginea Galațiului

Cei care nu au reușit să ajungă pe țărmul mării și-au găsit desfătarea la o aruncătură de băț, lângă Dunăre. O petrecere fastuoasă, cu accent de carnaval, a adus voie bună la marginea Galațiului.

"Foc de tabără avem, Dunăre avem. Totul este la superlativ" a spus o femeie.

La final, un foc de artificii spectaculos a luminat cerul.

