Video Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze

Caz tulburător în Bucureşti. Un cunoscut medic stomatolog şi-a găsit fiul în flăcări, în propriul cabinet. A încercat să-l salveze cu mâinile goale, însă nu a reuşit. S-a ales, în schimb, cu arsuri grave la mâini. Băiatul de 27 de ani şi-ar fi pus capăt zilelor în urma unui episod depresiv sever. 

de Bogdan Dinu

la 01.05.2026 , 19:16

S-a întâmplat într-o policlinică stomatologică din nordul Capitalei, unde tânărul de 27 de ani a intrat pe ascuns, ca să îşi pună capăt zilelor.

"Tatăl, un cunoscut medic stomatolog, a încercat să-şi salveze băiatul, însă flăcările erau deja mult prea puternice. Bărbatul s-a ales cu arsuri pe mâini şi a fost dus la spital. Pentru copilul său, salvarea nu a mai venit", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Scene dramatice surprinse de martori în zori

Martor: L-am văzut pe tatăl lui sus, urla acolo, prin geam.

Reporter: Dar la ce oră ştiţi?

Martor: Dimineaţă. La 6 şi ceva.

Băiatul locuia împreună cu tatăl său deasupra policlinicii. Tânărul ar fi fost în depresie. Toată noaptea ar fi cântărit decizia, şi-a scris biletul de adio şi a aşteptat să se crape de ziuă. Criminaliştii au descoperit doar mesaje pentru cei dragi, fără o motivare a gestului şocant.

Reporter: Aici e familie de medici, toţi?

Vecin: Da. Stomatologi. Cred că avea ceva, era tânăr...

Anchetatorii caută răspunsuri, dar indiciile sunt puține

"În tot ceea ce înseamnă dinamica pasajului la act, există o fază de acumulare şi apoi o fază rapidă de autodegradare, un fel de vârtej suicidar în care persoana recurge la metodă uneori de la o săptămână la alta", a explicat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă acum să afle ce a fost în mintea băiatului, au mai multe piste, însă indiciile sunt puţine.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

stomatolog cabinet sinucidere incendiu bucuresti
