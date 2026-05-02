Trump iese din nou la atac și dă peste cap relațiile cu aliații! Fără sprijinul dorit în conflictul cu Iranul, liderul de la Washington reia războiul comercial cu Uniunea Europeană și amenință cu taxe dure blocul comunitar. Președintele american intenționează să retragă și cinci mii de soldați din Germania. În paralel, respinge oferta de pace venită de la Teheran și lasă pe masă două opțiuni: negocieri pentru un acord sau escaladare totală.

Enervat până la culme că nu a primit sprijinul pe care îl aștepta în conflictul din Orient, Donald Trump s-a dezlănțuit la adresa aliaților săi europeni și a amenințat că, de săptămâna viitoare, va mări tarifele pentru autoturisme și camioane.

"Uniunea Europeană nu l-a respectat (acordul comercial - n.r.). Așa că am crescut tarifele pentru toate mașinile care intră în Statele Unite cu 25% și pentru camioane. Dacă nu vrei să plătești taxe vamale, n-ai decât. Construiește-ți fabrica aici. Construiește-o în Florida" a spus președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Nici NATO nu a scăpat de sancțiunile administrației de la Washington. Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

"Nu am primit absolut niciun ajutor din partea NATO în ceea ce privește Iranul. Cheltuim trilioane de dolari pentru NATO și nu primim niciun ajutor. N-aveam nevoie de el, dar n-am primit nimic!" a mai spus Donald Trump.

Trump nu este satisfăcut nici de noua propunere de pace a Iranului, transmisă mediatorilor pakistanezi.

"Nu sunt mulțumit. Conducerea lor este foarte dezbinată. Unul spune un lucru, altul spune altceva. Există opțiuni. Vrem să mergem și să-i facem praf complet și să-i terminăm pentru totdeauna? Sau vrem să încercăm să încheiem un acord? Acestea sunt opțiunile" a mai declarat președintele SUA.

Iranienii îi răspund lui Trump

O replică de la Teheran nu a întârziat să apară.

"Problema cu partea americană este că a avut întotdeauna așteptarea de a impune cerințele sale maxime în timpul negocierilor și pe tot parcursul procesului diplomatic, împingând cealaltă parte să le accepte" a fost răspunsul purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei.

Potrivit jurnaliștilor de la Wall Street Journal, Republica Islamică promite să redeschidă Strâmtoarea odată ce Statele Unite opresc atacurile și ridică blocada. Documentul prevede, de asemenea, negocieri privind programul nuclear iranian, în schimbul ridicării sancțiunilor.

"De 30-40 de ani, cealaltă parte (americanii - n.r.) spune că Iranul urmărește să obțină o bombă nucleară. Ei bine, aceasta nu există" a mai spus Esmail Baghaei.

Chiar și așa, Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva Iranului și au avertizat navele care traversează Strâmtoarea Ormuz să NU le plătească iranienilor niciun fel de taxă.

Pentru administrația Trump, ostilitățile împotriva Iranului s-au încheiat, datorită armistițiului în vigoare din 8 aprilie, ceea ce ar însemna că Donald Trump nu mai trebuie să ceară aprobarea Congresului pentru continuarea războiului. Termenul limită prevăzut de lege, adică 60 de zile de la începutul conflictului, a expirat ieri.

Mario Tohăneanu

