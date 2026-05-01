Prețurile la carburanți au explodat în California, unde șoferii plătesc aproape 1,6 dolari pe litrul de benzină. Scumpirile, alimentate de criza petrolului, tensionează scena politică înaintea alegerilor.

Șoferii care traversează U.S. Route 66, simbol al călătoriilor fără griji în Statele Unite, plătesc acum unele dintre cele mai mari prețuri la carburant din ultimii ani, scrie Reuters.

În California, benzina a ajuns joi la aproximativ 1,6 dolari pe litru (echivalentul a 6 dolari pe galon), cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul creșterilor globale generate de conflictul cu Iranul.

Criza petrolului lovește puternic piața din California

Războiul cu Iran a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu petrol din istorie, ceea ce a dus la scumpiri ale carburanților la nivel mondial.

Impactul este resimțit puternic în California, cel mai populat stat american și cel cu cele mai multe mașini în circulație.

Pe lângă contextul global, prețurile ridicate sunt influențate și de politicile locale: standarde stricte de emisii, taxe mari și dependența de petrol importat.

Benzina scumpă, subiect de campanie electorală

În contextul apropierii alegerilor primare pentru funcția de guvernator, programate peste o lună, prețul carburantului a devenit un subiect central în dezbaterile politice.

Candidații discută inclusiv despre eliminarea taxei de 0,16 dolari pe litru, cea mai mare din Statele Unite.

"La 61 de zile de la începutul războiului lui Donald Trump cu Iranul, media națională pentru un galon de benzină este acum de 4,30 dolari (1,14 dolari/litru) - în creștere cu 44,3%. Asta se adaugă la prețurile mai mari pentru alimente, transport, zboruri și altele", a scris guvernatorul Gavin Newsom pe X.

Nemulțumirea americanilor crește înainte de alegeri

La nivel național, scumpirea carburanților riscă să devină o temă majoră înainte de alegerile parlamentare din noiembrie, când republicanii președintelui Donald Trump încearcă să își mențină controlul.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat în aprilie, trei din patru americani consideră că administrația Trump este responsabilă pentru creșterea prețurilor la benzină.

În același timp, majoritatea respondenților se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următorul an.

Denisa Gheorghe

