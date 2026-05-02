Distracția de 1 Mai nu a lipsit nici din Capitală. Pentru cei care au renunțat la escapada la mare din cauza vremii capricioase, Bucureștiul a fost punctul central al petrecerilor. De la evenimente tematice pline de culoare până la atmosfere relaxate, fiecare și-a găsit locul în funcție de stil și cheful de distracție.

Cei rămași în Capitală au găsit remediul perfect pentru vremea rea: dansul.

"Mă simt foarte bine, am dansat de 3 ore şi este foarte bine, acum nu mai simt frigul"

"Muzica latino ne place, atmosfera e foarte frumoasă, am venit aici de la 6"

Articolul continuă după reclamă

"Nu e frumoasă vremea pentru lucrurile astea dar aşa ne încingem sufletele pe ringul de dans cu petrecerea latino", au spus petrecăreţii.

"Pe lângă grătare şi mici, noi ne-am adunat aici să ne încălzim de acest 1 mai friguros, şi să ne simţim bine", spune Elena Ioanides, organizator.

Deși tradiția îi duce, de obicei, pe malul mării, anul acesta mulţi au ales să petreacă mai aproape de casă.

După aglomerația de peste zi, bucureștenii, dar și turiștii au ieșit la petreceri și s-au distrat până în zori, cu muzică, dans și multă energie. Pentru mulți, a fost modul perfect de a încheia mini-vacanța.

"Anul trecut am fost la mare, era mai frumos, dar acum am ales să petrecem în Bucureşti şi e foarte mişto".

"Este primul an în care nu am fost la mare, vremea nu a fost favorabilă, şi chiar nu era cazul când avem totul lângă noi", au spus petrecăreţii.

Iar Centrul Vechi a fost alegerea perfectă chiar și pentru cei aflați la muncă au știut să îmbine perfect utilul cu plăcutul.

"Suntem la muncă, ne petrecem timpul şi cu clienţii sunt toţi puşi pe distracţie şi noi ne distrăm alături de ei"

"Noi am vrut să fim mai diferite şi am venit aici în Bucureşti. Chiar ne-am distrat, nu ne-am aşteptat în seara asta dar chiar a fost foarte frumos", au spus oamenii.

Distracţia a ţinut până în zori.

Alexia Bucur Like De ce jurnalismul? Pentru că lumea e plină de povești care așteaptă să fie spuse. Am ales această meserie nu pentru că mi-am dorit să scriu, ci pentru că mi-am dorit să ascult. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰