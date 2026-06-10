Scene ca în filmele de groază pe străzile din Belfast. Autobuze în flăcări, maşini carbonizate, case distruse, copii plângând şi oameni panicaţi alergând să îşi salveze viaţa. Un adevărat război al localnicilor împotriva imigranţilor, provocat de un sudanez care a atacat cu cuţitul un bărbat. Trei familii de români au fost prinse în mijlocul evenimentelor, iar casele lor au fost vandalizate. Conaţionalii noştri au fost contactaţi de ministerul de Externe şi au anunţat că vor să revină acasă din cauza violenţelor.

Sute de protestatari cu feţele acoperite au provocat haos pe străzi. Au atacat cu pietre şi cărămizi agenţii de poliţie, au răsturnat tomberoanele şi au blocat transportul public. Militanţii împotriva imigranţilor nu s-au oprit însă aici. Locuinţele străinilor au fost distruse şi chiar incendiate.

Români prinşi în mijlocul violenţelor din Belfast. Locuinţele lor au fost atacate

Inclusiv casele a trei familii de români au fost avariate de protestatari. Din fericire, toţi au scăpat fără răni şi au fost evacuaţi de autorităţi.

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Violenţele irlandezilor au fost provocate de gestul şocant al unui cetăţean cu origini sudaneze. Înarmat cu un cuţit a atacat şi rănit grav un trecător. Victima şi-a pierdut un ochi.

"Incidentul s-a produs în zona Canard, pe Canard Avenue, luni, 8 iunie, în jurul orei 22:30", a spus Ryan Henderson, șef adjunct al Serviciului de Poliție.

Victima a fost transportată la spital cu răni grave la ochi și leziuni prin înjunghiere la spate și față.

Autorităţile promit măsuri după revoltele anti-imigranţi

"Atacul de ieri seară din nordul Belfastului a fost oribil și șocant. Mulți oameni sunt furioși și mulți oameni sunt profund afectați, ceea ce este perfect de înțeles. Violența de acest gen nu își are locul în comunitatea noastră", a declarat Michelle O'Neill, prim-ministrul Irlandei de Nord.

Atacatorul a fost prins imediat de câţiva trecători. A fost apoi arestat şi va fi cercetat sub acuzaţia de tentativă de omor. Motivul atacului nu este cunoscut. Suspectul are 30 de ani şi ar fi ajuns în Dublin în urmă cu 3 ani.

"Orice cetățean străin care abuzează de ospitalitatea acestei țări pentru a comite infracțiuni nu ar trebui să aibă nicio îndoială în ceea ce privește hotărârea noastră de a-l deporta", a spus Hilary Benn, secretar de stat pentru Irlanda de Nord.

"Tot ce știm este că i s-a dat permisiunea de ședere. Ei bine, îmi pare rău, dar oferim un astfel de statut. Îl împărțim ca niște deștepți unor oameni pe care nu i-am verificat cum trebuie și mă îndoiesc foarte mult că acest bărbat ar fi trebuit să fie în Marea Britanie", a spus Nigel Farrage, membru al Parlamentului.

O reacţie a venit şi din partea premierului britanic Keir Starmer.

"Suntem uniți în a face apel la calm și hotărâți să restabilim ordinea, să sprijinim poliția și pe toți cei din prima linie și să ne asigurăm că se face dreptate", a afirmat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

În urmă cu un an, Irlanda fierbeadin cauza unor incidente violente similare. Doi români acuzaţi de viol au provocat o revoltă anti-imigraţie în Ballymena după ce au fost acuzaţi de viol. Ulterior, s-a demonstrat că românii erau nevinovaţi şi au fost achitaţi.