Locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate în timpul violenţelor care au avut loc marţi noapte în Belfast, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe.

Violențe anti-imigranți în Belfast. Trei familii de români vor să se întoarcă acasă. Casele lor, vandalizate - Hepta

Potrivit MAE, reprezentanţii oficiului consular român din Edinburgh sunt în dialog cu trei familii de cetăţeni români ale căror locuinţe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie. Cetăţenii români sunt în prezent în siguranţă şi şi-au exprimat intenţia de a reveni în România în cel mai scurt timp.

Conform informaţiilor disponibile în prezent, arată MAE, nu au fost raportate victime de cetăţenie română.

La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepţionată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie, formulată de părintele unui cetăţean român minor, care, ca urmare a violenţelor recente, doreşte să revină în România împreună cu familia.

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Consulatul monitorizează în permanenţă situaţia cetăţenilor români afectaţi şi păstrează dialogul atât cu autorităţile locale, cât şi cu reprezentanţii comunităţii de cetăţeni români, a mai anunţat MAE.

MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Violențe de nedescris pe străzile Belfastului

Sute de manifestanți, mulți dintre ei cu fețele acoperite, s-au adunat marți seara în mai multe zone din Belfast. Bărbați mascați au incendiat mașini, un autobuz și mai multe locuințe, au ridicat baricade și au aruncat cu cărămizi, sticle și cocktailuri Molotov asupra forțelor de ordine. În unele zone s-au auzit scandări precum "Străinii afară!".