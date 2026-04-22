Războiul din Iran scumpește prezervativele: gigantul Karex anunță creșteri de până la 30%

Cel mai mare producător de prezervative la nivel global se pregătește să scumpească produsele cu aproape 30%, pe fondul costurilor tot mai ridicate generate de conflictul din Iran, potrivit The Telegraph .

Karex, companie care furnizează prezervative pentru branduri precum Durex și Trojan, a avertizat că perturbările cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz au dus deja la creșteri planificate de prețuri între 20% și 30%. Compania a precizat că aceste scumpiri ar putea crește și mai mult dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, iar ruta comercială crucială rămâne blocată.

Latexul, dependent de petrolul din Orientul Mijlociu

Majoritatea prezervativelor sunt fabricate din latex, un tip de cauciuc produs cu ajutorul petrochimicalelor provenite din lanțurile de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Prețul cauciucului a crescut cu 8,5% în ultima lună, alimentat de scumpirea petrolului. Goh Miah Kiat, directorul executiv al Karex, a declarat că firma "nu are de ales" decât să transfere costurile către clienți: "Situația este cu siguranță foarte fragilă, prețurile sunt ridicate", a spus acesta.

Închiderea strâmtorii, practic blocată de două luni și aflată în continuare sub o blocadă a marinei SUA, este de așteptat să pună presiune suplimentară asupra bunurilor de consum dependente de petrochimicale.

Costuri în creștere pe întreg lanțul de producție

Karex, care vinde anual cinci miliarde de prezervative, a anunțat că a înregistrat creșteri de costuri pe întreg lanțul de aprovizionare. Kiat a spus că firma are suficiente stocuri pentru a acoperi cererea din următoarele luni și că va crește producția pentru a răspunde cererii generate de reducerea finanțării externe de către guvernul SUA.

Kiat a mai declarat că cererea de prezervative a crescut cu 30% în acest an și a avertizat asupra unor posibile penurii cauzate de perturbările din transport. Livrările companiei malaeziene către Europa și SUA ajung acum la destinație în aproape două luni, de două ori mai mult decât înainte de războiul SUA cu Iranul.

