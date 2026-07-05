Europa este în flăcări. Incendii violente și canicula lovesc simultan continentul, forțând evacuări și alerte de urgență. Din Grecia până în Spania și Portugalia, zeci de mii de hectare sunt mistuite de flăcări, în timp ce Franța se topește sub temperaturi de aproape 40 de grade. La polul opus, Turcia se confruntă cu furtuni devastatoare.​

Sunt imaginile care au băgat din nou spaima în greci. Incendiul care a pornit la nord de Salonic a determinat autoritățile să emită alertă de urgență și să evacueze două zone din apropiere.

Preventiv a fost evacuată şi o instituție de îngrijire a bolnavilor cronici.

Sezonul incendiilor distrugătoare ia proporţii şi în Spania. Aproximativ 50.000 de hectare au ars în ultimele 14 incendii forestiere.

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Portugalia se confruntă cu un cod roşu de caniculă în acest weekend. În paralel, pompierii se luptă cu focarele izbucnite în mai multe părţi din ţară.

"Flăcările, fumul fac mediul nesustenabil, pe lângă teama pe care evident o avem de a ne trezi cu casa în flăcări", spune un localnic.

Şi Franţa se topeşte la temperaturi de aproape 40°C. Șapte regiuni din sud intră sub avertizare portocalie de caniculă. Parizienii au găsit, însă, o cale de a se răcori.

"Cu apa la 24 de grade Celsius, astăzi și vremea caldă care revine, înotul în Sena devine una dintre cele mai unice modalități pariziene de a combate căldura", spune Emma Carmichael, jurnalistă AP.

Nici aici nu lipsesc, însă, incendiile. Un focar care arde de două zile a mistuit cel puțin 115 hectare de pădure într-o zonă muntoasă izolată și nelocuită din Drôme.

În Canet-en-Roussillon, detaşamentul de pompieri români a intervenit pentru a stinge un incendiu de vegetaţie izbucnit într-un camping. Peste 1700 de turişti au fost evacuaţi de urgenţă.

"Pompierii românii au fost solicitați de ofițerul de legătură francez pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetație care s-a propagat la un camping. În momentul sosirii la intervenție, flăcările se manifestau deschis cu violență, ajutate de vântul foarte puternic care se manifestă de jur împrejur. La locul intervenției au fost identificate peste 150 de butelii GPL multe dintre ele au explodat, dar din fericire nu am înregistrat raniți", a declarat Florentin Daciu, membru al modulului României în Franța.

La capătul opus, Turcia se confruntă cu furtuni şi ploi torenţiale. Pe Bosfor, un feribot a avut dificultăți în larg din cauza precipitaţiilor şi a vântului.