Relația Musk-Trump s-a încălzit. Miliardarul donează din nou pentru republicani, pentru alegerile din 2026

Miliardarul Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în alegerile parțiale din 2026, cunoscute ca midterms, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a încălzit din nou, relatează Axios. Luna trecută, Musk s-a întâlnit cu vicepreședintele J.D. Vance, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și Taylor Budowich, fost oficial al administraţiei Trump.

Potrivit surselor Axios, miliardarul Elon Musk a donat deja sume mari pentru a-i ajuta pe republicani să câștige locuri în Congres la alegerile midterms din 2026, considerate un test politic pentru preşedintele Donald Trump, și intenționează să ofere și mai mult pe parcursul campaniei. Este un semn că Musk s-a întors în tabăra republicanilor, după ce, în vară, a amenințat că va înființa un al treilea partid și că va sprijini contracandidați ai republicanilor, în urma certei cu Donald Trump.

Sumele exacte donate de Musk nu vor fi făcute publice până luna viitoare, când se vor publica rapoartele oficiale de finanțare a campaniilor. Însă sprijinul său ar putea conta enorm pentru republicanii lui Trump, mai ales în lupta pentru a păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților, explică Axios. Musk, cel mai bogat om din lume, a fost cel mai mare donator în campania din 2024, contribuind cu 291,5 milioane de dolari, majoritatea banilor fiind direcționați spre realegerea lui Trump.

Luna trecută, vicepreședintele J.D. Vance, apropiat de Musk, a organizat o cină la reședința sa, la care au participat Elon Musk, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles, Taylor Budowich – fost consilier al lui Trump, care păstrează legături cu administrația – și Jared Birchall, omul de încredere care gestionează donațiile politice ale lui Musk.

Relația Musk-Trump s-a îmbunătățit, dar nu va mai fi niciodată la fel

După alegerile din 2024, Trump l-a invitat pe Musk în administrația sa pentru a se ocupa de tăierea cheltuielilor guvernamentale, proiect pe care l-a numit ironic "Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE)".

Imediat după preluarea celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie, cei doi erau atât de apropiați încât Musk dormea la Casa Albă. Însă în mai, Musk a părăsit administrația, iar relația s-a deteriorat brusc. Miliardarul s-a supărat pentru că nu a fost susținut un aliat de-al său la conducerea NASA și a atacat public o lege a bugetului susținută de Trump.

Musk l-a acuzat pe Trump de legături cu Jeffrey Epstein, a numit legea bugetului "o abominație" și a amenințat că va crea un nou partid - "Partidul American". Trump a reacționat numindu-l pe Musk "nebun" și spunând că e "dezamăgit" de el. Ulterior, Musk a recunoscut că regretă unele afirmații. Cei doi au început să vorbească din nou la ceremonia dedicată activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie.

Potrivit unor surse citate de Axios, Musk nu mai urmărește să submineze Partidul Republican, ba chiar și-a reluat rolul de donator important pentru republicani. Trump și Musk mai vorbesc din când în când, iar Musk a participat recent la o cină la Casa Albă, organizată de Trump pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Relația lor s-a îmbunătățit, dar nu va mai fi niciodată la fel de apropiată ca înainte.

Elon Musk, primul om cu o avere de 600 de miliarde de dolari

Averea netă a lui Elon Musk a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni. Majorarea vine pe fondul recentei vânzări de acţiuni SpaceX de către unii angajaţi şi investitori. Forbes foloseşte preţul stabilit în tranzacţii pentru a estima o valoare totală mai ridicată a companiei, ceea ce majorează calculele revistei privind valoarea participaţiei deţinute de Musk.

Averea sa este legată în principal de participaţiile deţinute la Tesla şi SpaceX. Spre deosebire de Tesla, SpaceX se află în proprietate privată, astfel încât valoarea sa nu este determinată de preţul acţiunilor. În astfel de cazuri, evaluarea se bazează pe rundele de finanţare au pe vânzarea acţiunilor de către angajaţi şi poate varia semnificativ de eventuala valoare de piaţă.

Pe baza preţului la care angajaţii şi-au putut vinde acţiunile, Forbes a calculat o valoare totală SpaceX de 800 miliarde de dolari, faţă de precedenta estimare de 400 miliarde de dolari. În condiţiile în care Musk deţine aproximativ 40% din SpaceX, Forbes a revizuit datele privind averea sa netă la 677 miliarde de dolari.

Şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, declaraţii controversate despre Elon Musk

Şefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, a declanşat marţi un scandal la Casa Albă după ce Vanity Fair a publicat mai multe declaraţii făcute într-o serie de 11 interviuri cu jurnalistul şi scriitorul Chris Whipple, pe parcursul anului 2025.

Printre altele, ea a declarat că a fost consternată de desfiinţarea de către Musk a Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională, USAID, inclusiv a programelor de ajutor internaţional ale agenţiei, spunând despre abordarea miliardarului că "nu este modul în care aş face-o eu".

Ea a povestit că l-a confruntat pe Musk cu privire la faptul că nu a permis accesul personalului în birouri, spunând că nicio persoană rezonabilă nu ar putea considera modul în care a gestionat agenţia ca fiind eficient. Wiles a mai spus că Musk este "un consumator declarat de ketamină" şi "o persoană ciudată, aşa cum cred că sunt geniile". Susie Wiles s-a apărat spunând că declaraţiile ei au fost scoase din context.

