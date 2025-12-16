Elon Musk devine primul om din lume cu o avere de 600 de miliarde de dolari

Elon Musk tocmai a făcut un alt salt uriaș către a deveni primul trilionar din lume. La începutul acestei luni, producătorul de rachete al lui Musk, SpaceX, a lansat o ofertă publică de preluare care evaluează firma la 800 de miliarde de dolari, față de 400 de miliarde de dolari în august, au declarat doi dintre investitorii companiei pentru Forbes.

Elon Musk devine cel mai bogat om de pe planetă, cu o valoare de 600 de miliarde de dolari - Profimedia

Astfel, averea lui Musk, care deține aproximativ 42% din SpaceX, a crescut cu 168 de miliarde de dolari, la aproximativ 677 de miliarde de dolari.

Musk este acum prima persoană care valorează 600 de miliarde de dolari sau mai mult. Nimeni altcineva nu a valorat 500 de miliarde de dolari.

SpaceX vizează un Ofertă Publică Iniţială (IPO) în 2026, care ar putea evalua compania la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, a confirmat unul dintre investitorii companiei pentru Forbes.

Oferta publică de preluare și planurile IPO ale SpaceX au fost raportate anterior de o serie de publicații. Reprezentanții lui Musk și SpaceX nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale Forbes.

Chiar și fără o listare la bursă la această evaluare, care l-ar transforma probabil pe Musk într-un trilionar, participația estimată la 336 de miliarde de dolari a lui Musk în SpaceX este acum cel mai valoros activ al său, conform estimărilor Forbes.

Între timp, participația sa de 12% în Tesla valorează 197 de miliarde de dolari, excluzând opțiunile pe acțiuni din pachetul său pentru Performanță din 2018 ca CEO, care au fost anulate de un judecător din Delaware în ianuarie 2024. Forbes a redus valoarea acestor opțiuni cu 50%, la 69 de miliarde de dolari, în așteptarea rezultatului apelului în curs de desfășurare al lui Musk împotriva hotărârii la Curtea Supremă din Delaware.

Dacă Musk pierde acest apel, Tesla i-ar putea oferi în continuare o cale alternativă pentru a deveni trilionar. Asta pentru că, în noiembrie, acționarii Tesla au aprobat un pachet salarial record care i-ar putea oferi lui Musk până la 1 trilion de dolari în acțiuni suplimentare (înainte de impozitare și costul deblocării acțiunilor restricționate) dacă Tesla atinge obiective de performanță "Mars shot", cum ar fi creșterea capitalizării sale de piață de peste opt ori în următorii zece ani.

