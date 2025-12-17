Șefa de cabinet a Casei Albe: Trump, "personalitate de alcoolic". Musk, "utilizator declarat de ketamină"

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a oferit o serie de evaluări neobișnuit de sincere și, pe alocuri, nefavorabile la adresa președintelui Donald Trump, a agendei sale pentru al doilea mandat și a unora dintre cei mai apropiați aliați ai săi, într-o serie de interviuri ample publicate marți de Vanity Fair.

În peste 10 interviuri, Wiles a vorbit franc despre colaborarea cu Trump, dând impresia că președintele ar avea "o personalitate de alcoolic", în ciuda faptului că este cunoscut ca abstinent. Ea a recunoscut apetitul acestuia pentru răzbunare, admițând că multe dintre acțiunile din al doilea mandat sunt motivate de dorința de represalii. Wiles a sugerat că Trump urmărea o schimbare de regim în Venezuela prin campania sa de bombardamente navale, contrazicând justificările oficiale ale acestor atacuri. Ea a descris și alte situații controversate în care președintele i-a ignorat sfaturile, inclusiv în privința deportărilor și grațierilor, conform CNN.

Comentariile, făcute în cursul ultimului an în conversații cu autorul Chris Whipple, sunt remarcabile prin sinceritatea și temele abordate. Wiles, care a declarat marți că afirmațiile i-au fost scoase din context într-un "atac jurnalistic" este cunoscută în Casa Albă ca o profesionistă discretă și calculată, cu foarte puțini adversari în culisele puterii, spre deosebire de bărbații care au ocupat această funcție în primul mandat al lui Trump. Ea și-a păstrat încrederea președintelui, conducând eficient activitatea din West Wing fără a încerca să-i tempereze impulsurile.

Trump, cuvinte de laudă la adresa lui Wiles

Trump o numește adesea pe principala sa consilieră "cea mai puternică femeie din lume", capabilă să influențeze afacerile globale cu un singur apel telefonic.

Deși este prezentă aproape constant la ședințe și apariții publice, declarațiile sale în al doilea mandat au fost puține și rezervate. Profilul său discret face cu atât mai surprinzătoare comentariile adresate lui Whipple, al cărui volum "The Gatekeepers" este considerat esențial pentru înțelegerea rolului de șef de cabinet. Wiles a spus că Trump guvernează cu "convingerea că nu există nimic ce nu poate face. Nimic, zero, nimic."

"Alcoolicii funcționali sau alcoolicii în general își exagerează trăsăturile când beau", a spus ea. "Și, deci, sunt un pic expertă în personalități puternice." Articolul menționează că ea a crescut cu un tată alcoolic - legendarul comentator sportiv Pat Summerall.

Trump a luat în derâdere evaluarea într-un interviu pentru New York Post, spunând că este de acord că are "o personalitate posesivă și dependentă." A respins speculațiile că Wiles și-ar putea pierde postul: "N-am citit articolul, nu citesc Vanity Fair, dar a făcut o treabă fantastică", a declarat Trump.

În interviuri, Wiles a recunoscut că ar putea exista "un element de răzbunare" în urmăririle penale împotriva oponenților politici ai lui Trump.

"Adică, oamenii ar putea crede că pare răzbunător", a completat ea, referindu-se la eșecul anchetei împotriva fostului director FBI, James Comey. "Nu pot să vă spun de ce n-ar trebui să credeți asta."

"Nu cred că se trezește gândindu-se la răzbunare. Dar, când apare o oportunitate, o va folosi", a adăugat ea. După publicarea interviurilor, Wiles a susținut că afirmațiile i-au fost scoase din context.

Elon Musk, descris de Wiles ca "un tip foarte ciudat" și utilizator de ketamină

Despre miliardarul din domeniul tehnologiei și fost aliat al lui Trump, Elon Musk, Wiles a spus că este "un utilizator declarat de ketamină" și "un tip foarte, foarte ciudat, așa cum cred că sunt și geniile." Totuși, acțiunea lui de a desființa Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională a lăsat-o "consternată."

"Articolul publicat în această dimineață este o tentativă de discreditare tendențioasă la adresa mea și a celui mai bun președinte, personal al Casei Albe și cabinet din istorie", a scris Wiles pe X.

"Contextul esențial a fost ignorat, iar multe dintre lucrurile pe care eu și alții le-am spus despre echipă și despre președinte au fost omise. Presupun, după ce am citit, că acest lucru s-a făcut pentru a prezenta o narațiune negativă despre președinte și echipa noastră." Într-o declarație separată, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump "nu are un consilier mai loial decât Susie."

