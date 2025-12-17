Comorile Romei antice se pot vedea de acum la metrou. Două noi staţii au fost ieri inaugurate în capitala Italiei, una chiar sub Colosseum. Pentru doar un euro şi jumătate, călătorii pot vedea vase ceramice, săbii din lemn, statuete, fântâni din piatră şi ruine antice. Staţia s-a deschis după ani de întârzieri din cauza lucrărilor arheologice.

Călătorii şi turiştii care intră în staţia de sub Colosseum descoperă, pas cu pas, o lume unde trecutul se împleteşte cu prezentul. Noua staţie aduce împreună infrastructura modernă şi comorile Romei Antice: vase şi farfurii ceramice, fântâni din piatră şi găleţi suspendate.

"Am ales să păstrăm şi să expunem aici, în staţie, o parte dintr-o locuinţă din perioada Republicană, folosită până în primul secol după Hristos, până la incendiul care a izbucnit în Roma în timpul imperiului lui Nero", a declarat Elisa Cella, arheolog.

13 ani de lucrări



Ca să protejeze ruinele antice, echipele de constructori au folosit în timpul lucrărilor tehnici speciale, precum îngheţarea solului şi structuri temporare din beton.

"Provocarea a fost să construim sub un volum atât de mare de apă subterană şi, în acelaşi timp, să păstrăm toate descoperirile arheologice găsite în timpul săpăturilor", a declarat Marco Cervone, manager de proiect.

Arheologii spun că întreaga structura era folosită fie de garda imperială, fie de trupe responsabile de securitatea oraşului. Pe parcursul lucrărilor, constructorii au descoperit peste 500.000 de artefacte.

"Acum mai bine de 2000 de ani, precum şi în zilele noastre, sub Colosseum există un acvifer. Este o zonă bogată în apă subterană, colectată şi folosită, de asemenea, pentru a umple lacul Împăratului Nero", a declarat Angelica Pujia, arheolog.

Cealaltă staţie de metrou, Porta Metronia, e situată la o staţie distanţă de cea de lângă Colosseum. Include o cazarmă militară de aproape 80 de metri de la începutul secolului al II-lea.

Staţia de sub Colloseum s-a deschis după 13 ani de lucrări. E repartizată pe patru niveluri şi ajunge la o adâncime de 32 de metri. Întreaga linie de metrou, care include în total 31 de staţii, e evaluată la 7 miliarde de euro. Lucrările ar urma să fie finalizate în 2035.

