Un crematoriu încălzește casele și instituțiile dintr-un oraș francez, folosind căldura din incinerare

În orașul Petit-Quevilly, lângă Rouen, un crematoriu contribuie la sistemul de încălzire al locuințelor. Căldura produsă în timpul procesului de incinerare este recuperată și trimisă în rețeaua de termoficare a orașului.

După ceremoniile de incinerare, în timp ce familiile îndoliate părăsesc clădirea după ce şi-au luat adio de la cei dragi, în spatele crematoriului funcționează un sistem tehnic complex. Printr-o rețea de țevi, căldura este reutilizată pentru a încălzi locuințe și clădiri publice din apropiere, scrie presa franceză.

Primărița orașului, Charlotte Goujon, explică faptul că scopul a fost ca energia folosită de crematoriu să nu fie irosită. După mai bine de cinci ani de funcționare, acest sistem permite încălzirea a aproximativ 100 de locuințe. Proiectul a ridicat însă și întrebări etice.

Un proiect inovator, dar controversat

Proiectul a început în 2018, când crematoriul din Rouen era suprasolicitat, iar familiile trebuiau să aștepte chiar și trei săptămâni pentru incinerare. Noul crematoriu a fost construit pe malul stâng al Senei, într-o zonă industrială.

Clădirea în care funcţionează crematoriul a fost conectată la rețeaua de termoficare a orașului, care există încă din 1974 și este alimentată în principal de o uzină de incinerare a deșeurilor. Doar două crematorii din Franța aveau sisteme similare, dar acestea încălzeau doar propriile clădiri. A fost nevoie de multe explicații pentru locuitori și decidenți politici. Oamenii erau mai ales îngrijorați de zgomot și de eventualele emisii. Crematoriul a fost deschis în ianuarie 2020.

În crematoriu pot avea loc până la nouă incinerări pe zi. Procesul durează aproximativ 90 de minute, la temperaturi între 790 și 900 de grade Celsius. Gazul este folosit doar pentru a porni procesul, apoi căldura este menținută de cărămizi speciale.

Cum funcţionează acest sistem

Fumul este filtrat și răcit, iar în această etapă căldura rezultată este recuperată și trimisă în rețeaua orașului. Responsabilii subliniază că nu este vorba despre "căldura provenită din incinerarea corpurilor", ci despre energia produsă de gazul folosit la incinerare.

Investiția a fost de aproximativ 100.000 de euro. Astăzi, sistemul încălzește crematoriul și aproximativ 100 de locuințe. Costurile sunt recuperate treptat prin abonamentele la rețeaua de termoficare, care deservește mii de locuitori. Potrivit primarului, acest sistem a ajutat la menținerea facturilor la un nivel stabil, inclusiv în perioada în care prețurile la energie au crescut puternic după începutul războiului din Ucraina.

Mulți locuitori, însă, nu au știut că locuințele lor sunt încălzite cu ajutorul crematoriului. Totuși, majoritatea consideră că ideea este bună. Unii spun că este o soluție practică și eficientă, iar faptul că energia este reutilizată este un avantaj clar. Alții sunt mai rezervați, spunând că ideea este bizară.

