Reuters: Armata SUA a epuizat aproape toate rachetele de precizie cu rază lungă în războiul împotriva Iranului

Statele Unite au consumat aproape întregul stoc de rachete tactice cu rază lungă de acțiune în cele cinci luni de război cu Iranul, potrivit unor surse citate de Reuters. Situația ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea armatei americane de a răspunde rapid unei noi crize militare, în contextul în care și alte tipuri de muniție strategică se apropie de niveluri considerate îngrijorătoare.

Conform surselor familiarizate cu datele interne, citate de Reuters, armata americană a folosit "practic toate" rachetele ATACMS (Army Tactical Missile Systems) și PrSM (Precision Strike Missile) disponibile. Aceste arme de mare precizie permit lovirea țintelor de la distanță, fără expunerea directă a piloților sau a trupelor, și sunt considerate esențiale în eventuale confruntări cu adversari precum Rusia sau China.

Rachetele PrSM reprezintă noua generație de armament care va înlocui treptat sistemele ATACMS. Totuși, fiind un program relativ nou, stocurile existente erau deja limitate înainte de începerea conflictului. Armata americană a comandat un număr semnificativ de astfel de rachete pentru anul 2027, însă producția actuală nu poate compensa rapid consumul din ultimele luni.

Sursele Reuters susțin că administrația Donald Trump a preferat utilizarea acestor rachete în locul unor operațiuni aeriene mai riscante împotriva țintelor iraniene. Decizia a redus expunerea avioanelor și a piloților americani, dar a accelerat consumul unor muniții considerate critice pentru securitatea națională.

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SUA au consumat aproape jumătate din stocul global de rachete Tomahawk

Pe lângă ATACMS și PrSM, Statele Unite ar fi consumat și puțin sub jumătate din stocul global de rachete de croazieră Tomahawk de la începutul războiului, potrivit uneia dintre surse. Reuters precizează că nu a putut verifica independent această informație. Tomahawk-urile sunt lansate de pe nave și submarine și reprezintă una dintre principalele arme ale Marinei americane pentru lovirea țintelor puternic apărate.

Îngrijorările nu se opresc aici. Liderii militari americani au avertizat în ultimele săptămâni că și stocurile de armament defensiv sunt în scădere. Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), între februarie și iulie au fost utilizate aproximativ 65% din interceptoarele Patriot, iar numărul interceptorilor THAAD disponibili este cu cel puțin 38% mai mic decât la începutul conflictului. Două dintre sursele Reuters au confirmat că aceste estimări corespund datelor interne ale guvernului american.

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Întrebat despre nivelul stocurilor, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au "mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume" și "mult mai multe decât au nevoie". Liderul american a subliniat că industria de apărare produce în prezent muniții într-un ritm record și își extinde capacitățile de producție.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a transmis că armata americană dispune de toate resursele necesare pentru a executa operațiuni oriunde și oricând decide președintele, menționând că SUA păstrează un arsenal suficient pentru protejarea intereselor sale la nivel global.

Conflictul cu Iranul, început în februarie printr-o operațiune comună a Statelor Unite și Israelului, s-a prelungit mult peste estimările inițiale ale administrației Trump. În interiorul guvernului american au loc discuții tot mai intense privind durata campaniei militare și impactul acesteia asupra capacității de reacție a SUA în alte regiuni ale lumii.