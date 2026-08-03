Ministerul iranian de Externe anunţă luni că nu există negocieri în curs cu Statele Unite, după ce preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că negocierile cu Iranul urmează să fie reluate luni seara, relatează AFP, citată de news.ro.

Iranul anunţă că nu există negocieri în curs cu SUA. Trump spunea că reia negocierile cu Teheranul - Hepta

"Nu negociem cu Statele Unite în acest moment", a declarat, într-o conferinţă săptămânală un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Baghai. "Negociem cu Omanul pentru a securiza o trecere prin Strâmtoarea Ormuz", a anunţat el. Iranul a dat asigurări duminică, la câteva ore după Statele Unite au anunţat o suspendare a atacurilor, că se apropie de un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz, care se află în centrul Războiului din Orientul Mijlociu.

Trump anunţa sâmbătă că renunţă la noi atacuri în Iran

Republica islamică a închis din nou această cale de navigaţie importantă în comerţul mondial cu hidrocarburi de la reluarea, la începutul lui iulie, a confruntărilor armate cu Statele Unite, provocând perturbări puternice în economia mondială. Teheranul nu vrea o întoarcere la situaţia de dinaintea Războiului din Iran în strâmtoare. El autorizează în prezent o singură rută, de-a lungul coastelor iraniene, şi vrea să păstreze controlul strâmtorii, la apele căreia are ieşire şi Omanul.

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În iunie, deschiderea unei rute a Omanului prin strâmtoare i-a înfuriat pe iranieni, însă pare să se contureze un compromis, potrivit Teheranului. Însă autorităţile de la Muscat nu au reacţionat imediat după anunţul Teheranului. Preşedintele american Donald Trump a anunţat că noi negocieri cu Iranul urmează să înceapă luni, după ce a anunţat că se abţine de la un atac - împreună cu Israelul - în Iran, cu condiţia să se încheie rapid un acord.

"Bineînţeles că nu vor să fie atacaţi. Ei (iranienii) cunosc amploarea acestui atac, pentru că l-au văzut prinzând formă (...). Ceea ce facem acum este să vorbim cu ei, sub forma unor negocieri. Asta începe mâine (luni) după-amiaza", a anunţat duminică, la bordul Air Force One, Donald Trump. Donald Trump anunţa sâmbătă că renunţă la noi atacuri în Iran "la niveluri (...) de forţă şi putere nemaivăzute de la al Doilea Război Mondial", cu condiţia încheierii unui acord rapid cu Iranul privind Strâmtoarea Ormuz. Duminică el a anunţat că Arabia Saudită, Qatarul şi Iranul însuşi cer acest lucru.