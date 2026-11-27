Americanii au sărbătorit Ziua Recunoştinţei sub ameninţarea furtunii. La New York, unde celebra paradă de la Macy's a fost reprogramată pentru mâine, s-a înregistrat cea mai ploioasă zi de sărbătoare din ultimii 150 de ani. Preşedintele Donald Trump şi Prima Doamnă au petrecut în schimb la reşedinţa de la Mar a Lago. Iar vedetele au distribuit mesaje şi fotografii emoţionante pe reţelele sociale.

Familia prezidenţială a petrecut Ziua Recunoştinţei în reşedinţa de la Mar a Lago. Melania şi Donald Trump au organizat o petrecere fastuoasă, de la care nu au lipsit secretarul de stat Marco Rubio sau celebra şi controversata consilieră Natalie Harp.

Președintele a făcut deliciul publicului printr-un apel cu militarii americani din străinătate, curioși să afle care este desertul preferat al cuplului prezidențial.

"Sună ca o întrebare de-a lui Joe Biden. Știți, mereu îl întreabă care este înghețata voastră preferată? El spunea vanilie. Aș spune plăcintă cu dovleac, dar trebuie să aibă înghețată de vanilie deasupra. Are sens pentru dumneavoastră?", a glumit Donald Trump, preşedintele SUA.

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De Ziua Recunoştinţei, vremea a dat peste cap petrecerile plănuite în aer liber. A plouat în cantităţi uriaşe pe coasta de est. Iar rafalele de vânt de circa 120 de km la oră au lăsat fără curent electric aproape un milion de oameni, din Pennsylvania până la New York, unde a fost cea mai ploioasă sărbătoare de la 1870 încoace.

"Vremea este foarte nebună afară și nici măcar nu poți să-ți scoți umbrela din cauza vântului puternic.", spune un american.

Vedetele au petrecut în casă. Jennifer Lopez a fost alături de copiii care s-au întors de la facultate pentru Ziua Recunoştinţei. Iar Gwen Stefani şi soţul său au profitat de ziua liberă pentru a decora de toamnă ferma din Oklahoma.

Supermodelul Gisele Bundchen a distribuit pe contul de instagram imagini din viaţa personală, care au inclus fotografii cu soţul şi cu băieţelul lor care va împlini în curând doi ani.