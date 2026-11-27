Vremea se înrăutăţeşte în toată ţara chiar la începutul minivacanţei de 1 Decembrie. Meteorologii au emis avertizări Cod galben de ninsori, viscol şi vânt puternic pentru 16 judeţe şi Capitală, valabile în weekend. În unele zone, stratul de zăpadă va depăşi 25 de centimetri, rafalele de vânt vor atinge 70 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cod galben de ninsori, viscol şi vânt în 16 judeţe şi în Bucureşti - Shutterstock

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 2:00-15:00, va fi în vigoare un prim Cod galben de vreme rea, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Moldovei. În aceste zone, vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h, iar în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila va ninge slab, dar viscolit, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Judeţele vizate de atenţionare sunt: Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

De asemenea, în intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

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În acelaşi timp, în judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Municipiul Bucureşti şi, local, în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5-15 l/mp şi izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Pe parcursul aceleiaşi perioade, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt va ninge consistent şi se va depune strat de zăpadă de 15-20 de cm, pe arii restrânse de peste 25 cm (echivalent în apă de 20-35 l/mp).

Temporar, vântul se va intensifica cu rafale de 45-50 km/h, va viscoli ninsoarea şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.