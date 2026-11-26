O masă completă la preţul de 15 euro, care include un aperitiv, felul întâi, felul principal și o băutură, în fiecare marţi. Aceasta este oferta proprietarului unui restaurant numit "Narciso", din orașul italian Pesaro.

Patronul restaurantului a decis să renunțe la profit pentru această inițiativă și să acopere doar costurile ingredientelor și ale personalului. Scopul lui este să le ofere familiilor, studenților și pensionarilor posibilitatea de a se bucura de o seară în oraș, fără să le afecteze bugetul.

Oferta este disponibilă pentru toată lumea, fără excepții sau condiții. Orice client poate beneficia de prețul redus în zilele de marți.

Decizia lui are legătură cu dificultățile financiare cu care oamenii se confruntă zilnic. Costul ridicat al vieții, la care se adaugă facturile tot mai mari la utilități din ultimele luni, afectează bugetele familiilor. Ieșirile la restaurant se numără printre primele lucruri la care oamenii renunță pentru a economisi bani.

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"Pentru 15 euro, oferim un aperitiv, felul întâi, felul principal și o băutură. Nu câștigăm nimic de pe urma acestei cine. Ne acoperim cheltuielile și atât", a explicat tânărul proprietar.

Oferta restaurantului este valabilă și în perioada Crăciunului

Inițiativa va continua în fiecare marți până la sfârșitul anului, inclusiv în luna decembrie, o perioadă în care restaurantele înregistrează, în mod obișnuit, încasări mai mari.

Proprietarul spune că ar fi putut începe această inițiativă cu o lună mai devreme și să renunțe la ea în decembrie. În schimb, plănuieşte să ofere tuturor clienţilor ocazia de a lua cina în oraș, mai ales în perioada Crăciunului.

Tânărul susține că este o alegere personală, în care crede și pe care ar face-o din nou fără să stea pe gânduri.

Prețul redus nu vor influența dimensiunea porțiilor sau calitatea preparatelor. Acestea rămân la fel ca în celelalte zile ale săptămânii. Pentru proprietarul restaurantului, singurul lucru care se schimbă este valoarea notei de plată.

"Nu ar avea niciun sens să oferim o cină de calitate inferioară", a precizat acesta.

Proprietarul doreşte să menţioneze cât de important este modul în care sunt primiți clienții în fiecare marți. El nu vrea ca oamenii care se așază la masă să simtă că primesc un ajutor, ci să se simtă ca niște oaspeți.

În opinia sa, o cină în oraș ar trebui să fie o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, nu un lux.