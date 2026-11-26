Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste trei milioane de lei (peste 567.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi, 26 noiembrie. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din județul Călărași și a costat doar 16,50 lei.

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 6/49 de joi a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 3.029.871,28 de lei. Este pentru a cincea oară în acest an când se câștigă marele premiu la Loto 6/49.

Unde a fost jucat biletul câștigător la Loto 6/49

Biletul norocos a fost jucat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară, județul Călărași, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49. Prețul biletului a fost de doar 16,50 lei.

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Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat la doar două săptămâni de la precedentul câștig de categoria I. Ultima dată, acesta a fost câștigat pe 12 noiembrie 2026 și a fost în valoare de 5.226.582,80 de lei.