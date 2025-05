Un român a fost prins în flagrant, în timp ce fura din centrul Romei, chiar de un inspector de poliţie aflat în timpul liber. Întregul moment a fost filmat de ofiţerul care, după ce s-a asigurat că are dovada furtului, l-a arestat pe bărbatul în vârstă de 39 de ani. În videoclip se vede cum românul deschide fermoarul borsetei unui turist, ia portofelul şi îl pune în geanta lui. Bărbatul avea deja un ordin să stea departe de zona aglomerată de lângă gara Termini.

S-a întâmplat luni după-amiaza, când Salvatore, după ce a ieșit din tura de dimineață, a decis să petreacă ceva vreme ca turist prin centrul istoric al Romei. Totuși, "ochiul de polițist" nu a fost distras de frumusețile Cetății Eterne și, în timp ce mergea pe Via in Arcione în direcția Via del Tritone, privirea i s-a fixat pe un bărbat care se mișca suspect printre oameni.

Român, filmat în timp ce fură din borseta unui turist, în gara Termini din Roma

Hotărât să-l urmărească, ofițerul a asistat în direct la scena în care "turistul de profesie" s-a apropiat de un grup de francezi, vizând borseta bărbatului cel mai în vârstă. Atunci, cu prezență de spirit, inspectorul a pornit camera telefonului mobil, reușind să surprindă momentul în care individul deschidea fermoarul borsetei pentru a lua portofelul și a-l ascunde în propria geantă.

Vezi și

După ce a filmat scena, care a durat doar câteva secunde, l-a reținut imediat pe hoț, alertându-și în același colegii și cerând sprijinul unei patrule. Tot Salvatore, împreună cu agenții de la Secția Castro Pretorio, sosiți la fața locului, i-au returnat portofelul turistului, care încă nu-și dăduse seama ce i se întâmplase. Pentru bărbatul în cauză, un român în vârstă de 39 de ani, deja vizat de un ordin de interdicție de a se apropia de zona Gării Termini, s-a dispus arestarea pentru infracțiunea de furt calificat, ulterior confirmată de autoritatea judiciară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început să căutaţi oferte la furnizorii de energie pentru perioada post-plafonare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰