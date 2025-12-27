Tânăr român, arestat la Giurgiu pentru trafic de migranţi. Transporta trei egipteni și un sirian

Un cetățean român în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de migranți, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în autoturismul său patru cetățeni străini fără documente legale de călătorie.

Incidentul a avut loc în noaptea de 26 decembrie 2025, în jurul orei 03:50, pe DN 5, în zona Giurgiu. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiști de frontieră bulgari, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, care circula pe ruta Bulgaria-România.

"În data de 26.12.2025, în jurul orei 03:50, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu- Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu poliţiştii de frontieră bulgari, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 5, au oprit pentru verificare un autoturism înmatriculat în România. Vehiculul era condus de un cetăţean român, în vârstă de 21 de ani şi circula pe ruta Bulgaria-România", a anunţat Poliţia de Frontieră.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, oamenii legii au descoperit trei cetățeni egipteni și un cetățean sirian, care nu dețineau documentele necesare pentru a călători legal în spațiul Schengen și care încercau să intre ilegal în România.

Cetățenii străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare, conform procedurilor legale.

Șoferul autoturismului, cetățean român, a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, faptă prevăzută și pedepsită de art. 263 alin. 1 și alin. 2 lit. a din Codul penal.

