Un hoţ român aproape a pus frână programului de curse al faimosului producător de motociclete Ducati. Omul a furat piese în valoare de 200.000 euro.

Jaf incredibil dat de un român la fabrica de motociclete Ducati. Aproape a pus frână programului de curse - Captură FOTO

Un român în vârstă de 37 de ani a reuşit să fure piese - în mare parte etriere de frână, arcuri de suspensie - dar şi echipamente în valoare de 200.000 euro. El a pătruns în fabrica din Borgo Panigale şi a plecat cu prada, dar a fost prins de poliţiştii italieni.

Spargerea a avut loc în noiembrie

Potrivit Carabinierilor, bărbatul, identificat ca un român de 37 de ani, a lucrat înainte ca şi contractor al cunoscutului producător de motociclete. Ducati operează mai multe fabrici unde produce motociclete de serie, dar şi unele în care desfăşoară un program de curse. Motocicletele Ducati participă în MotoGP şi în WorldSBK.

Articolul continuă după reclamă

Poliţia italiană notează că bărbatul stabilit în Bologna, a reuşit să păcălească vigilenţa angajaţilor şi, cunoscând detaliile fabricii din perioada în care era contractor, a reuşit să sustragă piese extrem de scumpe. El a furat zeci de etriere de frână Brembo şi de kituri de suspensie Ohlins.

Comunicatul Carabinierilor italieni

"Carabinierii din Bologna Borgo Panigale au identificat un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetăţean român cu rezidenţă în oraşul Bologna, care avea în posesia sa piese şi alte accesorii pe care şi le însuşise prin furt. Acesta au fost descoperite în locaţia în care locuia după ce au fost efectuate căutări în urma emiterii unui mandat de către Procuratura din Bologna ca parte a unei investigaţii desfăşurate la fabrica Borgo Panigale", se arată în comunicat.

De ce este acuzat românul

Acum, bărbatul de 37 de ani va trebui să răspundă pentru furt calificat, iar toate piesele au fost recuperate şi urmează să fie restituite fabricii Ducati.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰