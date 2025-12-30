Un român a strâns o mică avere la Pilonul II de pensii: 3,2 milioane de lei

Un român a reuşit performanţa să strângă o mică avere la Pilonil II de Pensii. Mai precis peste 3,2 milioane de lei strânşi în contul său, de 133 de ori mai mult decât valoarea medie a unui cont din sistem.

Este cel mai mare activ individual raportat în Pilonul II, într-un sistem în care cel mai mic cont are o valoare simbolică de doar 1 leu, iar 20% dintre participanţi deţin economii sub 1.681 de lei, scrie ZF.

Media depăşeşte 22.000 de lei

Statisticile ASF arată un contrast puternic între participanţii activi, cu venituri ridicate şi cariere lungi, şi cei cu contribuţii mici sau întreruperi frecvente în activitate. La finalul lunii septembrie 2025, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat a ajuns la 22.103 lei, în creştere cu aproximativ 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, pe fondul majorării contribuţiilor, al creşterii salariilor şi al randamentelor investiţionale.

Articolul continuă după reclamă

Distribuţia activelor rămâne însă dezechilibrată. Deşi media depăşeşte 22.000 de lei, o cincime dintre participanţi au în conturi mai puţin de 1.681 de lei, nivel specific celor care au contribuit sporadic sau pe perioade scurte. La polul opus, există conturi de ordinul milioanelor de lei, construite pe parcursul mai multor ani de contribuţii constante la niveluri salariale ridicate.

