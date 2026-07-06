Român, găsit mort după zece zile în anexa unui restaurant din Italia. Daniel trăia de pe o zi pe alta

Un român de 51 de ani a fost găsit mort în anexa unui restaurant din Volpago del Montello, Italia. Daniel trăia pe străzi de pe o zi pe alta și fusese lăsat să doarmă acolo de proprietari.

Locul unde bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost găsit fără viață - Treviso Today

Românul fără adăpost rătăcea de ceva vreme pe străzile din Montello. Lipsit de resurse și fără o locuință stabilă, Daniel fusese ajutat de proprietarii restaurantului „La Paesana” care, pentru a-l împiedica să doarmă afară, pe Montello, au decis să-l cazeze în anexa restaurantului lor. Acest aranjament i-a oferit lui Daniel puțină liniște și pace.

A murit în timpul somnului

Cu toate acestea, timp de aproximativ zece zile, prietenii și cunoștințele nu au mai auzit de el. Joi seara, 2 iulie, proprietarii restaurantului „La Paesana” au chemat pompierii din Montebelluna la fața locului, deoarece ușa de la intrarea în anexă era încuiată din interior, iar Daniel nu răspundea, scrie Treviso Today.

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Când pompierii au reușit să forțeze încuietoarea, l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 51 de ani, care era mort de câteva zile. Murise în timp ce dormea. Departamentul de Protecție Civilă din Montebelluna a transferat trupul neînsuflețit la morga Spitalului San Valentino. Daniel nu avea familie apropiată, așa că cheltuielile de înmormântare vor fi acoperite de administrația municipală.