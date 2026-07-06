În fiecare vară, aceeaşi poveste: mii de români îşi fac bagajele şi trec granița spre Bulgaria, convinşi că vacanţa de vis începe abia dincolo de Dunăre. Pachetele all inclusive și serviciile care nu-i lasă să ducă lipsă de nimic sunt doar câteva dintre motivele care i-au fidelizat. De partea cealaltă a graniţei, hotelierii români spun că au investit masiv şi că diferenţele nu mai sunt cele de altădată.

De la drum și până la hotel, turiștii pun pe cântar totul între România și Bulgaria.

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Dar până să simtă mirosul mării, șoferii mai au o oprire obligatorie.

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Prima cheltuială pe care o avem în momentul în care ajungem în Bulgaria este vigneta, pe care trebuie să o plătim musai la intrarea în ţară. Poate fi pe o zi, weekend, o săptămână, o lună, trei luni sau un an. O zi sau un weekend sau o săptămână, depinde cât staţi în vacanţă. Costă patru euro.

După check-in, turiștii spun că își dau seama dacă vacanța își merită banii.

"În primul şi în primul rând, curăţenia, camerele care sunt extraordinare şi mâncarea.", spune o turistă.

"Îmi place foarte mult să facem baie în piscină şi aici mâncarea este foarte bună şi camerele sunt amenajate foarte frumos.", explică o fetiţă.

"În interiorul hotelului avem un centru wellness, deci nu aveţi parte doar de plajă şi piscine, puteţi, de asemenea să vă bucuraţi de lucruri minunate şi pentru corpul dumneavoastră.", spune Elena Dorovskaya, director hotel.

Interesul românilor pentru litoralul bulgăresc nu se potoleşte.

"Avem peste 30% mai mulţi români decât am avut anul trecut şi cerinţele cresc pe zi ce trece. O să ajungem la momentul în care o să avem mai mulţi turişti decât locuri de cazare. Bugetele sunt în funcţie de perioadă. Dacă vii la început de sezon, poţi să stai 4-5 zile cu 600 de euro. O familie, nu de persoană. Dacă vii în Iulie-August, îţi trebuie mai mult.", precizează Dima Pusvana, expert in turism.

Și totuși, nu toți cred că marea e mai limpede la vecini. Sunt turiști care rămân fideli litoralului românesc.

"Noi am ales mic dejun şi prânz, demipensiune, totul ok, am avut ce să alegem, mese, copiii au avut ce să mănânce.", spune o turistă.

"Minusul este între noi, în clienţi. Nu neapărat la locaţie, noi stricăm sau noi înălţăm o locaţie. Aici poţi să spui că sunt o groază de minusuri dacă vrei să le scoţi în evidenţă. Dacă vrei să spui că sunt numai plusuri, sunt numai plusuri aici.", precizează un bărbat.

Presați de concurență, hotelierii români ridică ștacheta. Astăzi, turiștii sunt întâmpinați cu activități de dimineața până seara și pachete croite pe fiecare buget.

"Activităţile sunt foarte diversificate. Programul artistic începe dis de dimineaţă cu concursuri organizate pe plajă, direct în bătaia soarelui şi continuă pe parcursul zilei în interiorul restaurantului, în cadrul atelierelor de pictură, de creaţie, petreceri pe plajă, la piscină, piese de teatru.", spune Alina Fărîmiță, manager complex.

"Poate să meargă să aibă parte de un tur ghidat în Constanţa, să vadă piaţa Ovidiu, cazinoul, plimbare cu vaporaşul. De asemenea au şi degustare la o cramă din zonă sau pot alege să viziteze o cetate din zonă.", explică Bianca Guriță, reprzentant hotel.

Chiar și așa, mulți români rămân convinși că peste graniță primesc mai mult pentru aceiași bani.

"De aici apare prejudecata, noi am creat-o, pentru că la un moment dat ne-am poziţionat sus, pentru că aveam cerere, aveam servicii, aveam ce să oferim. Dacă le evaluezi per total, ajungi la acelaşi buget pe care îl cheltuiesc ei acolo. Dar cred că este vorba despre flexibilitate: domne, mă duc la bar, îmi iau ce vreau.", precizează Iuliana Tasie, expert în turism.

"Ne lipseşte o legislaţie care să pună lucrurile la punct pe termen mediu şi lung, care să permită investiţii semnificative, într-o logică coerentă, într-o variantă de lucru.", menţionează Dumitru Filip, preşedinte OMD Mangalia.

Până atunci, diferența o vor face investițiile în infrastructură, stațiuni îngrijite și o promovare pe măsură a litoralului nostru.