Scene apocaliptice în Europa: flăcările au pârjolit sute de hectare. Mărturia unui pompier român în Franța

Zile de foc în toată Europa din cauza incendiilor care pârjolesc destinațiile de vacanță preferate ale românilor. În Franța, doi oameni au fost răniți, iar peste 5.000 de hectare de vegetație s-au făcut scrum în ultimele 24 de ore. Peste noapte, pompierii români detașați în Hexagon au salvat zeci de case amenințate de flăcări. Astăzi, doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea că au provocat intenționat mai multe incendii. Cel puțin 500 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor și în Spania, în timp ce Grecia a avut parte de un weekend de coșmar - 100 de focare în doar 48 de ore.

Un peisaj apocaliptic și oameni care își părăsesc în goană casele, amenințate de flăcări înalte de zeci de metri. Aceasta este realitatea în sudul Franței, unde incendiile de vegetație pârjolesc totul în cale - case, mașini și mii de hectare de pădure.

Cel mai grav este incendiul din departamentul Pirineii Occidentali. Alimentat de un nou val de căldură și de vântul puternic, focarul le-a scăpat de sub control celor 700 de pompieri. Nici măcar cele nouă aeronave trimise în zonă nu reușesc să facă față.

"Situația este complicată pentru că incendiul se reaprinde constant și în mai multe puncte", explică o jurnalistă franceză.

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"Este dificil să ajungi în zonă atât pentru vehiculele noastre, cât și pentru oamenii noștri. Așa că facem ce putem. Se pare că vântul bate cu 70-80 kilometri pe oră", spune un pompier.

Pomperii români participă la operaţiunile dificile din Franţa

Tot aici au intervenit noaptea trecută și pompierii români, care au salvat mai multe gospodării amenințate de flăcări.

"Pompierii au intervenit în sectoarele repartizate. Am reușit să ne schimbăm astfel încât să putem continua lucrul 24 de ore din 24. [...] Cu greu reușim să ajungem în unele sectoare. [...] Drumurile existente sunt foarte înguste, iar autospecialele noastre nu pot înainta. Dar facem tot posibilul pentru a salva cât de mult putem", spune Daciu Florentin, ofițer de legătură.

Trei mii de pompieri sunt mobilizați în toată țara. Oamenii privesc neputincioși, de la distanță.

"E chiar în fața ușii mele. Totul se decide în următoarele secunde. Important este că soția mea și copiii mei sunt în siguranță", spune un martor.

Iadul este alimentat și de o nouă cupolă de foc, instalată peste Franța. 16 departamente sunt sub cod portocaliu de caniculă. În pericol e și Turul Franței. Etapa de astăzi se va desfășura fără spectatori.

Scenariul se repetă în Spania: 500 de oameni, evacuaţi

Și în Spania, 500 de oameni au fost evacuați în regiunea Castellon, după ce un incendiu a izbucnit într-o zonă montană. Alte trei focare au fost stinse cu greu în ultimele ore, inclusiv unul în Catalonia.

"Am înghețat! Am văzut focul și am înghețat pe interior, mă treceau fiori prin tot corpul", relatează un martor.

Probleme sunt și în Portugalia. După o luptă de patru zile, pompierii au reușit să aducă sub control cel mai mare incendiu al anului. Dar autoritățile au avertizat că riscul izbucnirii unor focare noi este maxim în 100 de localități.

Iar în Grecia, un incendiu la o fabrică de reciclare din apropiere de Salonic a provocat un nor toxic imens, care pune în pericol sănătatea oamenilor inclusiv în apropiere de Atena.